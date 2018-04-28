Дубль Джеко помог «Роме» в меньшинстве разгромить «Кьево» в матче Серии А

«Рома» на своём поле одержала разгромную победу над «Кьево» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом тайме в составе «Ромы» забили Патрик Шик и Эдин Джеко.

После перерыва команда осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Жуан Жесус за фол в штрафной площади. Роберто Инглезе не сумел реализовать пенальти.

Ещё два гола в свой актив записали Стефан Эль-Шаарави и Джеко, оформивший дубль.

Единственный гол «Кьево» в концовке матча забил Инглезе.

В турнирной таблице «Рома» с 70 очками занимает третье место. «Кьево» с 31 баллом располагается на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.