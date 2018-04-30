Дубль Кавани спас ПСЖ от поражения в матче Лиги 1 с «Генгамом»

«Пари Сен-Жермен» на своём поле сыграл вничью с «Генгамом» в матче 35-го тура французской Лиги 1.

Встреча завершилась со счётом 2:2. На голы Людовика Бласа и Джимми Бриана ПСЖ ответил дублем Эдинсона Кавани. ПСЖ, досрочно оформивший чемпионство несколько туров назад, набрал 91 очко. «Генгам» с 46 баллами занимает 11-е место. Ранее сообщалось, что Унаи Эмери оставит должность главного тренера ПСЖ в конце нынешнего сезона.