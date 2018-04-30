Дубль Кавани спас ПСЖ от поражения в матче Лиги 1 с «Генгамом»

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«Пари Сен-Жермен» на своём поле сыграл вничью с «Генгамом» в матче 35-го тура французской Лиги 1.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

На голы Людовика Бласа и Джимми Бриана ПСЖ ответил дублем Эдинсона Кавани.

ПСЖ, досрочно оформивший чемпионство несколько туров назад, набрал 91 очко. «Генгам» с 46 баллами занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что Унаи Эмери оставит должность главного тренера ПСЖ в конце нынешнего сезона.

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