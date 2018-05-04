Вылет «Арсенала», дополнительное время в Зальцбурге и 14 карточек Карасёва: как «Атлетико» и «Марсель» вышли в финал ЛЕ

Мадридский «Атлетико» на своём поле победил «Арсенал» со счётом 1:0 и пробился в финал Лиги Европы. Лондонцы не только упустили возможность выиграть титул, но и не воспользовались шансом квалифицироваться в Лигу чемпионов. Вторым финалистом турнира стал «Марсель», обыгравший «Ред Булл Зальцбург» в дополнительное время. Российский арбитр матча Сергей Карасёв показал футболистам 14 карточек. RT подводит итоги полуфинальных игр.

Кровь Гризманна и наследство Венгера

Ответный матч полуфинала Лиги Европы стал 250-м для Арсена Венгера в турнирах УЕФА. От игры его подопечных против мадридского «Атлетико» зависело, будет ли в этом сезоне ещё одна еврокубковая встреча для французского специалиста или послужной список тренера ограничится этой красивой цифрой.

В первом полуфинале «Арсенал» не проиграл, но оказался не в самом приятном положении. Имея численный перевес на протяжении 80 минут, лондонцы добились лишь ничьей, да ещё и с пропущенным на своём поле мячом. Чтобы поехать в Лион на финал Лиги Европы, необходимо было побеждать или добиться результативной ничьей. «Атлетико» было проще, даже несмотря на дисквалификацию главного тренера Диего Симеоне, — испанский клуб устраивал матч без забитых мячей.

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С первых же минут мадридцы показали, что расстраивать своих фанатов скучной игрой не хотят. Диего Коста прошёл трёх защитников и пробил по воротам из отличной позиции, но неточно. Одним из тех, кого испанский бразилец обыграл, был Лоран Косельни. Практически тут же француз подвернул ногу и был вынужден покинуть поле на носилках. Уже к 12-й минуте «Арсенал» израсходовал на Калума Чемберса одну замену.

Молодой английский защитник сразу привлёк к себе внимание, ударив в пылу борьбы Антуана Гризманна в затылок. У форварда «Атлетико» сразу полилась кровь. Нападающий решил отомстить футбольными методами. Хозяева поля провели несколько опасных атак с его участием, и последняя из них в первом тайме увенчалась успехом. Гризманн увидел забегание Косты и выдал пас, который Эктор Бельерин заметил слишком поздно. Коста выскочил один на один с Давидом Оспиной и открыл счёт.

Даже без подсказок тренера игроки «Атлетико» знали, что делать дальше — всеми силами охранять добытый счёт в своём фирменном стиле. Если не считать неточные удары Аарона Рэмзи и Генриха Мхитаряна, гордости Симеоне за своих подопечных ничто не угрожало. Испанский клуб довёл дело до победы в серии и вышел в финал Лиги Европы. «Арсенал» же упустил последний шанс отобраться в Лигу чемпионов.

Несостоявшаяся сенсация «Зальцбурга»

Фанаты «Ред Булл Зальцбург» не теряли надежды, что их любимый клуб сможет отыграться после поражения от «Марселя» со счётом 0:2. Перед ответной игрой на своём поле они устроили перформанс, после которого домашний стадион австрийской команды заволокло дымом. Но судейская бригада Сергея Карасёва не стала наказывать болельщиков — сигнал к началу матча был дан по расписанию.

Первый тайм мало порадовал зрителей — обе команды не старались создавать опасных моментов. У «Марселя» имелся достаточный запас прочности, чтобы оставаться чаще на своей половине поля, а футболистам «Ред Булл Зальцбург» не хватало умения, чтобы сразу же начать угрожать более титулованному клубу. Но со временем хозяева поля осмелели, и, когда после перерыва гости не реализовали два момента, австрийцы тут же ответили голом Амаду Айдара. Малийский игрок совершил красивый рывок мимо половины состава соперника и занёс мяч в ворота.

Прошло 12 минут, и «Марсель» снова пропустил, и опять довольно нелепо. «Ред Булл Зальцбург» чуть ли не всей командой подобрался к чужой штрафной и разыграл атаку, итогом которой стал автогол Буны Сарра после удара Ксавера Шлагера. Счёт по итогам двух матчей сравнялся, и у болельщиков появился шанс увидеть лишние полчаса игры. Футболисты «Зальцбурга» старались избежать этого, но не получилось — определить второго финалиста Лиги Европы должно было дополнительное время.

К этому времени «Марсель» вспомнил о своём главном оружии, которые дало результат в первом матче, — точных передачах Димитри Пайета. Под конец второго овертайма француз мягко навесил мяч в чужую штрафную, где в касание сыграл португалец Роланду. Концовка матча омрачилась поведением Айдара, который отмахнулся от автора голевой передачи и едва не набросился с претензиями на Карасёва — российский арбитр тут же удалил игрока, а всего за матч он показал 14 карточек разных цветов.

«Ред Булл Зальцбург» не дотерпел всего четыре минуты до серии пенальти. «Марсель» пробился в финал Лиги Европы и может рассчитывать в Лионе на поддержку родной французской публики.