Рекорд результативности, автогол и судейские ошибки: «Ливерпуль» проиграл «Роме», но вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде уступил «Роме», но прошёл дальше благодаря крупной победе дома. Грубые ошибки хозяев поля помогли английской команде установить рекорд результативности в матчах ЛЧ. Не обошлось и без весьма спорных решений судей. RT рассказывает, чем запомнилась встреча в Риме.

Надежда на чудо

После разгрома в Англии со счётом 2:5 «Роме» в ответном матче с «Ливерпулем» требовалось совершить настоящее чудо, чтобы пробиться в финал Лиги чемпионов. Но одно команда уже сотворила на предыдущей стадии, когда после выездных 1:4 выбила из главного еврокубка саму «Барселону» с Лионелем Месси в составе. Наставник римлян Эусебио Ди Франческо перед игрой не раз вспоминал об этом противостоянии.

«Мы намерены отыграться и свершить что-нибудь поистине великое. Вы действительно считаете, что в полуфинале Лиги чемпионов перед лицом 70 тысяч болельщиков команда заранее сложит оружие? Нет, мы намерены предстать командой, которая будет биться до самого конца», — обещал специалист.

Впрочем, и «Ливерпуль» на предыдущей стадии ЛЧ уже оказывался в ситуации, когда его сопернику требовалось отыгрываться после разгромного поражения в первом матче. Тогда в ответной встрече с «Манчестер Сити» на выезде Мохамед Салах и Роберто Фирмино в контратаках похоронили шансы оппонента на камбэк, хотя подопечные Хосепа Гвардиолы и открыли счёт уже на второй минуте.

И «Ливерпуль», и «Рома» сделали ставку на атаку и выбрали расстановку с тремя нападающими, что гарантировало болельщикам максимум зрелищности. Если у гостей на поле традиционно вышли Фирмино, Салах и Садио Мане, то у «Ромы» компанию Патрику Шику и Эдину Джеко впереди составил Стефан Эль-Шаарави.

Парад ошибок

К сожалению, футболисты хозяев уже в первом тайме сделали всё, чтобы самостоятельно убить интригу. На девятой минуте встречи Раджа Найнгголан, который в Ливерпуле был одним из лучших в составе своей команды, при выходе из обороны сделал передачу прямо на ногу Фирмино. Бразилец промчался с мячом к штрафной соперника и выполнил передачу Мане, который с удовольствием открыл счёт. Для сенегальца этот гол стал девятым в последних восьми матчах в ЛЧ.

А в середине первого тайма Джеко после подачи углового у ворот «Ромы» головой сбросил снаряд точно на Жоржиньо Вейналдума, которому оставалось лишь не промахнуться.

Правда, в промежутке между двумя голами «Ливерпуля» «Рома» забила не менее курьёзный мяч, сравняв счёт. Деян Ловрен после подачи с фланга пытался вынести снаряд из штрафной, но попал точно в голову Джеймсу Милнеру, ставшему невольным автором автогола.

Probably one of the best own goals I’ve ever seen from James Milner. 😆 pic.twitter.com/fSJWZFKcNX — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 2 мая 2018 г.

После второго пропущенного мяча хозяева продолжали атаковать скорее по инерции, не особенно веря в успех. Не сдавался лишь Эль-Шаарави, который в одном из эпизодов пробил в штангу благодаря рикошету от ноги всё того же Милнера. В другом эпизоде нападающий упал в штрафной, пытаясь выпросить неочевидный пенальти. Судья из Словении Дамир Скомина предложил футболисту подняться на ноги и продолжить игру.

Римский характер

Казалось, интриги в этой встрече больше нет, но после перерыва на поле вышла совсем другая «Рома». С первых минут второго тайма хозяева устремились в атаку и сразу же могли заработать пенальти. Лорис Кариус, играя на выходе в собственной штрафной, сбил Джеко, но судья зафиксировал у боснийца весьма неоднозначный офсайд.

Однако уже в следующей атаке Эдин сумел отличиться. Кариус после удара Эль-Шаарави отбил мяч прямо перед собой, и нападающий хозяев поразил цель.

Гол придал «Роме» дополнительные силы, вдобавок Ди Франческо бросил в бой четвёртого нападающего — Дженгиза Ундера. Вскоре после своего выхода на поле турок открылся в штрафной, получил отличный пас от Даниэле Де Росси, но слёту толком не попал по мячу.

А ещё через пару минут произошёл эпизод, который вызвал возмущение у фанатов «Ромы». После удара Джеко в упор мяч явно попал в руку Тренту Александер-Арнольду, но ни Скомина, ни судья на линии ничего не заметили.

I wonder if the general media will talk about this clear penalty just like they did about Marcelo’s handball... pic.twitter.com/6NwOT9FxWL — TheCristianoFan (@TheCristianoFan) 2 мая 2018 г.

Хозяева атаковали до последнего и в концовке всё же сумели вырваться вперёд. Найнгголан нанёс неожиданный удар низом из-за пределов штрафной, и мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку.

А уже на 93-й минуте «Рома» всё-таки заработала пенальти. Мяч попал в руку вышедшему на замену Рагнару Клавану, и на этот раз Скомина на «точку» указал. Исполнять наказание отправился Найнгголан. Бельгиец пробил, но дополнительное время уже закончилось.

Не успели футболисты «Ливерпуля» развести мяч с центра поля, как Скомина дал финальный свисток. Красные впервые за 11 лет выходят в вышли в финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая. В битве за решающий трофей английской команде будет противостоять «Реал», страстно мечтающий о третьей победе подряд в главном еврокубке.

Однако «Ливерпуль» готов к нелёгкому противостоянию и уже даже побил рекорд результативности ЛЧ. В текущем розыгрыше еврокубка подопечные Юргена Клоппа забили 46 мячей в 14 играх турнира. Предыдущее достижение принадлежало «Барселоне» — 45 голов.

А тройка Мане — Салах — Фирмино в нынешнем розыгрыше ЛЧ отличилась 29 раз и побила рекорд знаменитого трио «Реала» Криштиану Роналду — Гарет Бэйл — Карим Бензема в сезоне 2013/2014 (28 мячей).