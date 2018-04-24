Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своём поле разгромил итальянскую «Рому» со счётом 5:2.

Голевыми дублями в составе победителей отметились нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Ещё один мяч себе в актив записал форвард Садио Мане.

У «Ромы» отличились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Диего Перотти, реализовавший пенальти.

Ответный поединок команд состоится 2 мая в Риме. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» получил ножевое ранение во время беспорядков перед матчем с «Ромой».