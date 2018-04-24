Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов
Голевыми дублями в составе победителей отметились нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Ещё один мяч себе в актив записал форвард Садио Мане.
У «Ромы» отличились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Диего Перотти, реализовавший пенальти.
Ответный поединок команд состоится 2 мая в Риме. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» получил ножевое ранение во время беспорядков перед матчем с «Ромой».