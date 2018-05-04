Матч с «Атлетико» стал 250-м для Арсена Венгера в еврокубках

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Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против мадридского «Атлетико» стал для главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венегра 250-м в еврокубках.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За этот период лучшим достижением команды из северного Лондона в еврокубках стали выходы в финалы Кубка УЕФА сезона-1999/00 и Лиги чемпионов сезона-2005/06.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

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