Матч с «Атлетико» стал 250-м для Арсена Венгера в еврокубках

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против мадридского «Атлетико» стал для главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венегра 250-м в еврокубках.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. 2⃣5⃣0⃣ UEFA games for Arsenal legend Arsène Wenger! 👏👏👏#UELpic.twitter.com/POL56FfDA8 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 мая 2018 г. Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За этот период лучшим достижением команды из северного Лондона в еврокубках стали выходы в финалы Кубка УЕФА сезона-1999/00 и Лиги чемпионов сезона-2005/06. Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.