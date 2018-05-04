Песня Шнурова о «Зените», подарок Нурмагомедову и жёлтая карточка для арбитра: необычные события недели в спорте

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал песню о петербургском «Зените», чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил в подарок отпечаток руки легендарного боксёра Мохаммеда Али, а будущий подопечный Леонида Слуцкого из «Витесса» показал жёлтую карточку арбитру. Кроме того, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален попробовал свои силы в новом виде спорта, а легендарный Диего Марадона сыграл в футбол с мальчиком-инвалидом. Об этих и других околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Похищенные медали

Произошедшая с олимпийской чемпионкой Игр 2012 года волейболисткой Аденизией Силвой ситуация показала спортсменам, что свои награды желательно охранять более тщательно. Неизвестный смог пробраться в дом бразильянки в Сан-Паулу и похитить её медали, о чём она и пожаловалась в Instagram.

«Вчера я чувствовала себе незащищённой в собственном доме. Этот человек вошёл в мой дом… забрал мой компьютер, приставку, драгоценности, часы и, что хуже всего, некоторые мои медали», — написала Силва, разместив фотографию преступника, сделанную камерами видеонаблюдения.

Публикация от Adenizia Ferreira (@adenizia05) 28 Апр 2018 в 7:15 PDT

Бьорндален на упряжках

Ещё один многократный обладатель трофеев зимних олимпийских игр — норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален — уже завершил карьеру и пробует себя в новых видах спорта. В прошедшие выходные он принял участие в гонках на собачьих упряжках.

«Вероятно, это оптимальный для меня вариант гонок, так как всю работу должна делать собака. Мне не приходится напрягаться», — пошутил Бьорндален.

Дебют лыжника в футболе

Соотечественник Бьорндалена лыжник Йоханнес Клебо также не сторонится других видов спорта. Более того, в его случае история даже не связна с гонками. Трёхкратный олимпийский чемпион сыграл за команду «Астор-2», выступающую в шестом дивизионе первенства Норвегии по футболу. В дебютной для Клебо встрече его коллектив разгромил соперника со счётом 5:1. Сам именитый спортсмен выразил опасение, что тренер мужской спринтерской сборной страны Арильд Монсен может быть недоволен, что его подопечный так проводит свой досуг.

Съёмки в сериале

Футболисты московского «Локомотива» тоже весело проводят свободное время. Бывшие и действующие железнодорожники приняли участие в съёмках 12-серийного проекта «Вне игры», повествующего о закулисье спортивной жизни. Самих себя в сериале сыграли Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Лоськов, а также братья Антон и Алексей Миранчуки. Премьера картины состоялась 25 апреля.

Прогноз в стихах

Известный российский актёр Дмитрий Назаров участия в съёмках сериала не принимал, однако попробовал себя в стихотворном жанре. В своём Instagram он спрогнозировал итоговое положение команд в чемпионате России по футболу, написав следующее четверостишье: «Какие правильные лица, лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, а пятым будет «Краснодар». На прикреплённой к тексту фотографии — Сергей Светлаков, сам Назаров, Андрей Кайков и Михаил Боярский в атрибутике «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и «Зенита» соответственно.

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 28 Апр 2018 в 9:21 PDT

Песня о «Зените»

Боярского часто называют главным болельщиком «Зенита» среди артистов, однако в последнее время он всё настойчивее критикует любимую команду. А вот другой музыкант из Санкт-Петербурга — лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров — пошёл другим путём и сочинил о клубе песню. Её премьера состоялась на матче сине-бело-голубых с московским ЦСКА, а припев был презентован за день до встречи.

«Так как я сочинил песню для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше для ознакомления», — написал Шнуров в Instagram.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 27 Апр 2018 в 7:06 PDT

Пародия на клип

В Испании футболисты сами стараются быть ближе к музыкальным трендам. Полузащитник «Бетиса» Хоакин опубликовал видеоролик с пародией на новый клип знаменитой певицы Дженнифер Лопес на песню El Anillo. 36-летний испанец исполнил зажигательный танец в полотенце после душа.

Ирония судьбы

У 20-летнего воспитанника «Майнца» Боте Баку также был повод пуститься в танец от радости. Полузащитник забил в дебютном матче за команду в матче Бундеслиги с «РБ Лейпциг» и оформил разгром со счётом 3:0. Казалось бы, ничего особо необычного в данной ситуации нет, однако это не так. Ещё утром футболист ехал в автобусе с дублем на встречу против второй команды «Фрайбурга», но его сняли с рейса на техстанции и отправили на игру первого состава, где он сполна воспользовался предоставленным шансом. Этот день юный спортсмен запомнит надолго.

Путешествие до Москвы

У жителя Саудовской Аравии Михледа бен Халида аль-Отейби проблем в его путешествии быть не должно. Подданный королевства отправился в 50-дневный поход до России, чтобы отметить отбор команды страны на чемпионат мира по футболу 2018 года. Его маршрут пройдёт через территории Иордании, Египта и Турции.

Девиз для сборной России

До старта мирового первенства остаётся около полутора месяцев, и пресс-служба турнира открыла голосование по выбору слогана сборной России, который украсит автобус команды. Болельщикам предложили три варианта. И снова, как и в случае с новым логотипом РФПЛ, не обошлось без сородичей Винни-Пуха: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇



Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

Необычное тату

Бразилец Маурисио дос Анжос тоже решил украсить атрибутикой любимой команды то, что он видит каждый день. Но не автобус или машину, а собственное тело. Молодой человек сделал татуировку в виде домашней футболки «Фламенго» образца сезона 2015 года.

«Я всегда хотел сделать татуировку в честь «Фламенго» с тех пор, как стал их поклонником в детстве. Мой отец не любил татуировки, но, как только мне исполнилось 18 лет, я смог убедить его и сделал на бицепсах стервятника (талисман команды) со щитом «Фламенго»», — цитирует дос Анжоса Vice.

O torcedor Maurício dos Anjos tatuou a camisa do Flamengo no corpo!



O que achou da tatuagem? pic.twitter.com/KMuGujJx9b — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 22 апреля 2018 г.

Недовольство болельщиками

Боец UFC Яна Куницкая могла бы только позавидовать таким поклонникам. Спортсменка раскритиковала российских болельщиков ММА, которые негативно отзываются о своих соотечественниках.

«Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют наихудшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Instagram Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке», — написала Куницкая в соцсети.

Поклонники ежедневно пишут ей много слов поддержки, однако бывают и неприятные сообщения, которые идут именно от россиян.

«И вот сейчас Фёдор… Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?» — подчеркнула Куницкая.

Публикация от Yana Kunitskaya (@yanamma) 29 Апр 2018 в 7:22 PDT

Подарок от Али

У Хабиба Нурмагомедова, о котором и упомянула Куницкая, нет времени задумываться о подобных проблемах. Спортсмен совершил поездку в Саудовскую Аравию, во время которой получил в подарок отпечаток руки легендарного боксёра Мохаммеда Али.

«Спасибо, братья, за гостеприимство и за такой ценный подарок», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 27 Апр 2018 в 8:08 PDT

Кубок для Венгера

Получил презент от своего именитого коллеги и главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, объявивший об уходе из команды в конце текущего сезона. Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон презентовал французу небольшой серебряный кубок в чёрной коробке, а также пригласил сфотографироваться нынешнего рулевого «красных дьяволов» Жозе Моуринью, с которым у Венгера возникали конфликты в прошлом. Специалисты пожали друг другу руки.

Скандальный Салах

Один из самых ярких футболистов текущего сезона Мохамед Салах оказался в центре скандала. Нападающий «Ливерпуля» разругался с федерацией футбола своей страны. Причиной разногласий между сторонами стало изображение футболиста на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков национальной команды. Салах со своим агентом посчитали это нарушением имиджевых прав, так как у футболиста был заключён спонсорский контракт с другой конкурирующей компанией. В итоге они смогли добиться того, чтобы портрет был убран с транспортного средства.

Улица в честь Садырина

Власти Перми приняли решение о присвоении одной из улиц города имени бывшего тренера сборной России по футболу Павла Садырина. Инициатива таким образом увековечить имя земляка исходила от местных спортсменов из Центра спортивной подготовки Пермского края.

Разыграли в «цу-е-фа»

Между тем в России юные болельщики московского «Динамо» разыграли между собой подарок от Тони Шуньича. Защитник бросил футболку в сторону молодых зрителей, которые никак не могли договориться, кому же достанется заветный трофей. В итоге они разрешили спор с помощью игры «камень-ножницы-бумага». Парень, которому достался предмет одежды, прижал его к себе так, как будто это самая дорогая вещь в его жизни.

Лучший момент матча Динамо - Рубин pic.twitter.com/v2z0LX7PB3 — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 30 апреля 2018 г.

Помощь от болельщика

Болельщики в Уругвае сами готовы преподнести одежду своим кумирам. Матч между «Пеньяролем» и «Прогресо» оказался под угрозой срыва после того, как арбитры встречи обнаружили, что вратарь первой команды Кевин Доусон вышел на поле в чёрной футболке. Форма судей была такого же цвета, поэтому голкипер должен был переодеться. Однако другого комплекта у клуба не оказалось. На помощь пришёл поклонник команды, который сидел на трибуне во вратарском свитере оранжевого цвета. Он отдал его Доусону и вернулся на своё место. Рефери после совещания решили надеть лазурные майки и разрешили футболисту остаться в чёрном.

Бросок стола в фанатов

В другой южноамериканской стране Чили общение между футболистом и болельщиками едва не закончилось несчастным случаем. Нападающий «Аудакс Итальяно» Себастьян Абреу повздорил с фанатами своей команды, которые освистали игроков коллектива. В ответ на это уругваец кинул в их сторону стол, находившийся возле поля.

Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno 🇨🇱 pic.twitter.com/6npDhPenX6 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 апреля 2018 г.

Кран вместо трибуны

В Турции болельщик футбольного клуба «Денизлиспор», выступающего во втором дивизионе, был на год отстранён от посещения стадиона. Но любовь к команде сильнее любых запретов. Фанат нашёл выход из положения: для просмотра одного из матчей он арендовал кран, создав для себя особую VIP-трибуну.

«Горчичник» арбитру

Тем временем по ходу футбольного матча чемпионата Нидерландов между «Витессом» и «Твенте» произошёл курьёзный момент. Арбитр встречи Йох Касфейс случайно столкнулся с нападающим арнемцев Навароне Фором. Тот, падая, зацепил полузащитника соперников Адама Махера. Таким образом, рефери невольно спровоцировал травмоопасную ситуацию, за что получил вот Фора заслуженную жёлтую карточку.

Тотти в клетке

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти карьеру завершил, однако продолжает развлекать поклонников. Во время прогулки по острову Карпи он залез внутрь клетки и начал передвигаться по улице, как будто изображая животное из зоопарка. Сцену заметил местный фанат и выразил почтение экс-«десятке» «Ромы».

«Сильнейший итальянский игрок за всю историю! От всего сердца говорю тебе, что ты великий и достоин обожания», — сказал он.

Марадона исполняет мечту

Другая легенда чемпионата Италии Диего Марадона сумел исполнить мечту девятилетнего Али Турганбекова из Казахстана. Мальчик, который родился без ног, записал обращение к знаменитому аргентинцу с просьбой сыграть с ним в футбол. Марадона и Али встретились в ОАЭ и вместе провели время на поле. Диего назвал ребёнка своим другом и подписал ему футболку.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 25 Апр 2018 в 12:30 PDT

Однорукий боец

Американец Ник Ньюэлл родился с врожденной ампутацией руки. Несмотря на это, в детстве увлёкшийся единоборствами молодой человек смог добиться успехов в этом виде спорта. Боец мечтал выступать в UFC и благодаря терпению и силе воли воплотил желания в реальность. Ньюэлл примет участие в еженедельном шоу Tuesday Night Contender Series. Хорошо зарекомендовавшие себя на турнире бойцы получат контракт с организацией.