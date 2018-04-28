Шнуров презентовал припев новой песни о «Зените»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал припев новой песни о санкт-петербургском «Зените».

Артист объявил, что премьера песни состоится на матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» — ЦСКА.

«Так как я сочинил песню для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше для ознакомления», — написал Шнуров в своём Instagram.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 27 Апр 2018 в 7:06 PDT

Ранее лидер группировки «Ленинград» и болельщик санкт-петербургского «Зенита» Сергей Шнуров ответил на послание народного артиста России и поклонника московского «Спартака» Дмитрия Назарова.