Шнуров презентовал припев новой песни о «Зените»
Артист объявил, что премьера песни состоится на матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» — ЦСКА.
«Так как я сочинил песню для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше для ознакомления», — написал Шнуров в своём Instagram.
Ранее лидер группировки «Ленинград» и болельщик санкт-петербургского «Зенита» Сергей Шнуров ответил на послание народного артиста России и поклонника московского «Спартака» Дмитрия Назарова.