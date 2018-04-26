Игроки «Локомотива» снялись в сериале о закулисье футбольной жизни

Бывшие и действующие футболисты «Локомотива» приняли участие в съёмках 12-серийного проекта «Вне игры» о закулисье спортивной жизни.

Об этом сообщает видеосервис Start.ru.

Самих себя в сериале сыграли Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Лоськов, а также братья Антон и Алексей Миранчуки. Кроме того, в съёмках были задействованы представители юношеской команды «Локомотива», исполнившие роли детей-футболистов.

Всероссийская премьера сериала «Вне игры» состоится 28 мая 2018 года на телеканале «Супер».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата России по футболу в сезоне-2017/18.