Игроки «Локомотива» снялись в сериале о закулисье футбольной жизни
Об этом сообщает видеосервис Start.ru.
Самих себя в сериале сыграли Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Лоськов, а также братья Антон и Алексей Миранчуки. Кроме того, в съёмках были задействованы представители юношеской команды «Локомотива», исполнившие роли детей-футболистов.
Всероссийская премьера сериала «Вне игры» состоится 28 мая 2018 года на телеканале «Супер».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата России по футболу в сезоне-2017/18.