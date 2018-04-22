«Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата РФПЛ сезона-2017/18

«Локомотив» гарантировал себе медали чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.

После ничьей с «Уфой» в активе железнодорожников 57 очков. За три тура до конца чемпионата «Локомотив» на шесть очков опережает московский ЦСКА, на семь — «Спартак», который имеет игру в запасе, на восемь — «Зенит». Но армейский и петербургский клубы не смогут набрать за оставшиеся матчи максимальное количество очков, поскольку им предстоит очная встреча в 28-м туре.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Уфа» не открыли счёт в матче 27-го тура РФПЛ.