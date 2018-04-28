В Перми назвали улицу в честь футбольного тренера Садырина

Власти Перми приняли решение о присвоении одной из улиц города имени бывшего тренера сборной России по футболу Павла Садырина.

«Решение о наименовании безымянной улицы в микрорайоне Ива-1 в честь Павла Садырина было принято членами Общественного совета по топонимике 28 апреля», — приводит слова представительницы пресс-службы администрации Перми ТАСС.

Она добавила, что инициатива таким образом увековечить имя земляка исходила от местных спортсменов из Центра спортивной подготовки Пермского края.

Павел Садырин родился в Перми и становился чемпионом СССР во главе санкт-петербургского «Зенита» (1984) и московского ЦСКА (1991). На чемпионате мира 1994 года в США он руководил сборной России.

Ранее президиум правительства Москвы принял решение присвоить имя заслуженного тренера СССР по баскетболу Александра Гомельского улице в Хорошёвском районе столицы.