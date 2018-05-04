Начало нового этапа: чего ждать от сборной России по хоккею на ЧМ в Дании

Стартующий в пятницу, 4 мая, в Копенгагене и Хернинге чемпионат мира по хоккею сборная России начнёт в статусе «тёмной лошадки». В Данию команда отправилась с новым главным тренером, ещё не избавившимся от приставки «исполняющий обязанности», и десятком потенциальных дебютантов мировых первенств. Всё, что нужно знать о команде действующих олимпийских чемпионов — в материале RT.

Свою основную задачу на 2018 год российские хоккеисты выполнили ещё в феврале, завоевав комплект золотых медалей Олимпиады в Пхёнчхане. Но это не значит, что предстоящий чемпионат мира в Дании отечественная дружина будет проводить по инерции, докатывая непростой сезон и из последних сил пытаясь завершить его на мажорной ноте. А всё потому, что в Данию сборная прилетела в наполовину обновлённом виде — с Ильёй Воробьёвым на тренерском мостике и целым рядом потенциальных дебютантов в составе. Точное количество последних станет известно только после того, как тренерский штаб определится с финальной заявкой на турнир (а произойдёт это уже по ходу группового раунда), однако навскидку будет их порядка десяти.

Первенство планеты в Копенгагене и Хернинге — это не только первый шаг к строительству новой «Красной машины», которая должна выйти на пик к пекинским Играм-2022, но и отличная возможность изменить отношение к национальной команде, выступление за которую в определённый момент превратилось из подлинной чести в самую настоящую «обязаловку». Результат в данном случае вторичен. Ведь в Данию россияне прилетели отнюдь не фаворитами (таковыми эксперты и букмекеры считают канадцев), и, в отличие от олимпийского Пхёнчхана, финиш дружины Воробьёва за чертой призёров не станет ни сенсацией, ни тем более громким провалом.

Доверяют ли Воробьёву?

Кандидатура Воробьёва в качестве потенциального сменщика Олега Знарка у руля национальной команды возникла естественным образом сразу же после того, как в СМИ впервые появилась информация о том, что в Федерации хоккея России (ФХР) приняли решение попрощаться с триумфатором Пхёнчхана ещё до окончания сезона. Альтернативы 43-летнему специалисту, по большому счёту, и не было. Из всех действующих отечественных наставников он являлся единственным, кто сочетал в себе все необходимые качества для прорыва в новом олимпийском цикле — юный по тренерским меркам возраст, опыт самостоятельной работы на самом высоком уровне (магнитогорский «Металлург» под его руководством завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2015/16, а ещё через год добрался до финальной серии, где уступил СКА) и солидную карьеру игрока, прошедшую преимущественно за рубежом.

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Кроме того, назначение Воробьёва, с 2016 года помогавшего российской сборной в качестве одного из ассистентов Знарка, позволило сохранить преемственность между тренерскими штабами команды. Схожим резюме не мог похвастать ни один из возможных конкурентов специалиста, ранее не возглавлявших отечественную дружину. Поэтому выбор ФХР виделся если не стопроцентно верным, то как минимум логичным.

Впрочем, Воробьёв не просто не получил никаких долгосрочных гарантий сотрудничества от первых лиц российского хоккея (как это было, например, в случае со Знарком, которого приглашали после фиаско в Сочи на весь последующий олимпийский цикл), а даже не избавился от приставки «исполняющий обязанности» к началу ЧМ. По словам вице-президента ФХР Романа Ротенберга, этот момент является сугубо техническим, но от прямого ответа на вопрос о том, станет ли специалист полноправным главным тренером по окончании турнира, чиновник, тем не менее, ушёл.

Это в некоторой степени настораживает. Сценарий, при котором в случае совсем уж посредственного выступления команды в Дании проект «Воробьёв — наставник сборной России» будет свёрнут, толком не начав развиваться, вполне реален, что лишь возлагает на представителя прославленной хоккейной династии лишний груз ответственности.

Чем Бучневич хуже Овечкина?

Состав, в котором российская сборная начнёт первенство планеты, смело можно называть экспериментальным. Но это не совсем так. ФХР и тренерский штаб команды просто-напросто впервые сформировали заявку на турнир по принципу, которого уже много лет придерживаются все ведущие сборные. В той же Швеции, например, никто не молится на скорейший вылет «Нэшвилл Предаторз» из розыгрыша Кубка Стэнли, и не ждёт, что Филип Форсберг с Виктором Арвидссоном, уже отыгравшие колоссальное количество матчей в нынешнем сезоне, магическим образом превратят группу разношёрстных исполнителей в претендентов на титул.

На первенство планеты едут те, кто действительно хочет там выступать независимо от клубной принадлежности, возраста, международного опыта или списка былых достижений. Это придаёт отдельным хоккеистам и целым командам дополнительную мотивацию, часто приносит положительный результат (именно «Тре Крунур» являются действующими чемпионами мира) и помогает избежать долгоиграющих конфликтов. Вроде того, по причине которого за отечественную дружину уже несколько лет не выступает Александр Радулов.

Поэтому включение в расширенную заявку сборной России на ЧМ нескольких игроков, и близко не наработавших на звёздный статус в НХЛ или полноценно даже не закрепившихся в сильнейшей лиге планеты (форварды Максим Мамин и Никита Сошников, выступающие в системе «Флорида Пантерз» и «Сент-Луиз Блюз», провели значительные отрезки сезона в АХЛ) — не катастрофа.

Да, ни один любитель хоккея в здравом уме не станет сравнивать Павла Бучневича с Александром Овечкиным — уровень индивидуального мастерства и регалии этих игроков не сопоставимы. Но это в вакууме. Здесь и сейчас нападающий, отыгравший свой первый полноценный сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» способен принести национальной команде ничуть не меньшую пользу. Грядущее первенство планеты станет для воспитанника череповецкой «Северстали» первым в жизни — если вообще не единственным, — шансом заявить о себе на уровне взрослых сборных, и турнир в Дании он совершенно точно отыграет на пределе собственных возможностей.

Нападающий сборной России Никита Гусев проходит курс реабилитации и присоединится к команде со дня на день. pic.twitter.com/vpFYUgd9C8 — Хоккей России (@russiahockey) 1 мая 2018 г.

Прощальная гастроль Дацюка?

Помимо нескольких свежих имён, обращает на себя внимание абсолютный минимум ветеранов, приглашённых Воробьёвым на чемпионат мира. Это закономерно — если специалист в конечном счёте всё же будет утверждён в качестве главного тренера сборной, то именно ему предстоит строить команду с прицелом на Олимпиаду-2022. А тот же Сергей Мозякин, например, до Пекина совершенно точно не доедет.

Возрастных исполнителей в заявке российской дружины на турнир только двое, и обоим в Дании будет отводиться ключевая роль. Отказ Сергея Бобровского от участия в ЧМ автоматически сделал Василия Кошечкина основным голкипером команды — по крайней мере, в стартовых матчах группового раунда. И это несмотря на то, что в Пхёнчхане страж ворот магнитогорского «Металлурга» выступил неоднозначно, проведя только один действительно сильный поединок — в полуфинале с чехами.

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Очевидно, штаб Воробьёва с радостью сделал бы ставку на перспективных Илью Сорокина или Игоря Шестёркина, если бы был уверен, что представители армейских клубов не подведут. А в этом как раз есть сомнения: вратаря ЦСКА в решающих поединках розыгрыша Кубка Гагарина бросало из крайности в крайность, а его коллега по амплуа из СКА просидел плей-офф на скамейке запасных, проиграв конкуренцию финну Микко Коскинену.

В некоторой степени даже удивительно, что на первенство планеты не едет голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов, уверенно выигравший очную дуэль с Сорокиным в финале Кубка Гагарина. Но в сборной, во-первых, сочли, что отсутствие опыта международных турниров помешает 26-летнему стражу ворот проявить себя во всей красе, и, во-вторых, вообще проигнорировали игроков коллектива из Казани: впервые за всю историю существования КХЛ в составе российской сборной на ЧМ не будет ни одного действующего чемпиона лиги. И если в Дании у Воробьёва возникнут проблемы на последнем рубеже — или, например, с центральными нападающими, — ему обязательно вспомнят отказ от услуг Гарипова и недоверие к Владимиру Ткачёву.

Вызов Павла Дацюка, исполнившего свою заветную мечту и вошедшего в «Тройной золотой клуб», имел смысл, прежде всего, с психологической точки зрения. Относительно молодой команде определённо нужен авторитетный лидер, а хоккеист СКА с его безупречной дисциплиной и образцовой трудовой этикой подходит на эту роль лучше кого-либо ещё. Другое дело, что игровые кондиции форварда, готовившегося к первенству планеты по индивидуальной программе, остаются загадкой для широкой публики, и не факт, что в Копенгагене он сможет проявить себя столь же ярко, как в Пхёнчхане.

Дадонов — новый лидер сборной?

На предстоящем ЧМ российская дружина, скорее всего, вновь будет испытывать дефицит креативных исполнителей. Среди центральных нападающих под это определение подходит только Дацюк (Артём Анисимов, Сергей Андронов и Илья Каблуков — хоккеисты всё же оборонительного плана, и нестандартных решений в атаке от них ждать не стоит).

Спаситель нации в финале Олимпиады-2018 Никита Гусев пропустит начало турнира из-за болезни. Кириллу Капризову, смазавшему концовку сезона, придётся привыкать к игре на левом краю — или даже к новым партнёрам по звену, если эксперимент с переводом финалиста Кубка Гагарина на неродную позицию не принесёт дивидендов в виде шайб и результативных передач.

Поэтому наиболее очевидным кандидатом на роль лидера отечественной сборной на чемпионате мира видится Евгений Дадонов. Уроженец Челябинска провёл неплохой сезон в составе «Флориды» после возвращения в НХЛ, отметился двумя заброшенными шайбами на посредственных для подопечных Воробьёва чешском и шведском этапах Евротура, где команда проиграла пять матчей из шести, и давно наладил взаимодействие с Гусевым: как только Никита вернётся в строй, бывшие партнёры по СКА практически наверняка воссоединятся в одном сочетании.

Бытует мнение, что 29-летний нападающий — это, прежде всего, снайпер, зависимый от передач партнёров, но оно не соответствует действительности. Плеймейкерские качества Дадонова сильно недооценены, и создавать моменты для товарищей по команде он умеет ничуть не хуже, нежели завершать их усилия точными бросками. В Копенгагене он это совершенно точно продемонстрирует.

Не менее пристальное внимание будет приковано к представителю «Торонто Мэйпл Лифс» Никите Зайцеву. Последний раз 26-летний защитник принимал участие в крупном международном турнире ещё до своего дебюта в НХЛ (было это на Кубке мира, состоявшемся осенью 2016-го), и с тех пор манера его игры претерпела существенные изменения.

В Канаде бывшего хоккеиста ЦСКА, в КХЛ славившегося своим универсализмом, переориентировали сугубо на разрушение, и практически не используют в большинстве. Воробьёву же — особенно с учётом отсутствия Вячеслава Войнова, — более всего необходимо именно умение Зайцева работать с шайбой в чужой зоне, иначе проблем с реализацией удалений соперника избежать не удастся. Сможет ли Никита нести такую же угрозу воротам соперников российской сборной, как два года назад — крайне интригующий вопрос, ответ на который запросто может предопределить итоговый результат команды на турнире.

Сегодня после тренировки на «Роял Арене» старший тренер национальной сборной Алексей Жамнов пообщался с представителями СМИ.

У кого минимальные шансы войти в окончательную заявку сборной? Ответ на этот и другие вопросы здесь: https://t.co/P8ciZDnpGIpic.twitter.com/mpx2lfxUUf — Хоккей России (@russiahockey) 3 мая 2018 г.

Может ли Россия выиграть свою группу?

На первый взгляд, сборной России откровенно повезло при жеребьёвке основного раунда ЧМ. Звёздные канадцы и американцы вместе с крепкой и всегда неприятной командой Финляндии попали в другую группу, и для получения первого номера посева в плей-офф дружине Воробьёва необходимо опередить только шведов и чехов — соперников сильных, но не настолько, чтобы их бояться. Ведь всё-таки речь идёт о действующих олимпийских чемпионах, пусть и не досчитавшихся в Дании хоккеистов калибра Ильи Ковальчука.

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Другое дело, что именно для отечественных хоккеистов противники из второго эшелона в группе А подобрались весьма неприятные. Словакия, Швейцария, и даже Австрия при удачном стечении обстоятельств умеют наглухо закрываться в обороне и ловить фаворита на ошибках. А в матчах с такими командами у россиян, как правило, и возникают наиболее серьёзные проблемы. Провернуть аналогичный трюк запросто способна и Чехия с куражным Павлом Францоузом на последнем рубеже, не говоря уже о шведах.

«Тре Крунур», которые в Копенгагене будут выступать в роли номинальных хозяев — и, в силу географической близости двух стран, при солидной поддержке собственных болельщиков, — обладают достаточно сильным составом, чтобы варьировать стиль игры от поединка к поединку и выбирать самую неудобную для конкретного оппонента тактику.

Поэтому заранее воспринимать встречу со Швецией в заключительном туре основного раунда как битву за первое место в группе не стоит. Сборная России должна прогрессировать от матча к матчу и для начала избежать потери очков в сражениях с заведомо более слабыми соперниками вроде той же Швейцарии, чтобы досрочно завоевать путёвку в плей-офф. Только после того, как эта цель будет достигнута, можно начинать задумываться возможных противниках в четвертьфинале — а заодно и попытаться отложить встречу с Канадой до медальных матчей.