Без «Ак Барса», но с Дацюком: тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на ЧМ

Во вторник, 1 мая, определился состав сборной России на чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Дании. Главный тренер Илья Воробьёв не вызвал ни одного игрока «Ак Барса», завоевавшего Кубок Гагарина. При этом в сборной вновь сыграет тройка Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов, которая украсила Олимпиаду в Пхёнчхане. RT анализирует состав национальной команды.

Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав на чемпионат мира в Дании, который пройдёт с 4 по 20 мая. В команду вошли три голкипера, восемь защитников и 15 нападающих. Список вызванных хоккеистов ещё будет сокращаться — во-первых, чтобы уложиться в лимит в 22 полевых игрока, а во-вторых, чтобы освободить место для энхаэловцев, которые смогут присоединиться к сборной после завершения борьбы в Кубке Стэнли.

Вратари

Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА)

Вратарская линия состоит сплошь из олимпийских чемпионов Пхёнчхана. Те же голкиперы, на которых рассчитывал Олег Знарок, остались в команде Ильи Воробьёва. Новый наставник сборной проверил в деле двух из них — Шестёркин и Кошечкин провели три матча в Евротуре. Их шансы сыграть в Дании будут выше, чем у Сорокина. При этом на двоих голкиперы «Металлурга» и СКА пропустили 14 шайб — статистика не самая приятная.

Не получил приглашения в команду Эмиль Гарипов. Новоявленный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» добротно провёл плей-офф, пропуская в среднем меньше полутора шайб. Он мог бы заслужить вызов в качестве третьего голкипера вместо Сорокина, которого, собственно, и обыграл в финале КХЛ.

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Вполне возможно, что в окончательную заявку на турнир тренерский штаб сборной включит всё-таки только двух вратарей, а место третьего придержит для Андрея Василевского, если он в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» закончит выступление в Кубке Стэнли. Игнорировать кандидата на «Везину Трофи» невозможно, так что вратарская группа ещё может измениться.

Защитники

Никита Нестеров, Богдан Киселевич ( ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»)

Защитники «Ак Барса» тоже не получили ни одного вызова в сборную после победы в Кубке Гагарина. Впрочем, в случае с Альбертом Яруллиным, успевшим сыграть один матч с Финляндией в Евротуре, и Василием Токрановым, лучшим российским защитником-бомбардиром плей-офф, всё очевидно. Они травмированы и помочь национальной команде никак не смогут.

Очевидно было, что не останутся в команде Алексей Марченко и Артём Зуб. Первый провёл всего два матча на шведском этапе Евротура, второй — ни одного. Гораздо более загадочным можно назвать отсутствие Антона Белова. Он изо всех сил старался попасть на чемпионат мира, чтобы хоть как-то компенсировать вынужденный пропуск Олимпиады, но так и не убедил тренерский штаб своей игрой.

Игроки сборной России по хоккею на тренировке в УТЦ «Новогорск»

© Антон Денисов / РИА Новости

Впрочем, кому-то всё равно нужно было остаться за бортом сборной после вызова Никиты Зайцева из расположения «Торонто Мэйпл Лифс». Хороших российских защитников в НХЛ не так много, чтобы ими разбрасываться, особенно когда они сами очень хотят сыграть за национальную команду. Нынешний состав игроков обороны можно считать укомплектованным, но войти в сборную ещё теоретически могут Дмитрий Орлов и Михаил Сергачёв, если для них оставят место.

Нападающие

Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин («Флорида Пантерз»), Артём Анисимов («Чикаго Блэкхоукс»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис Блюз»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Среди нападающих в сборной тоже нет ни одного действующего чемпиона России. Частично эта ситуация поддаётся объяснению. Забрасывали шайбы в «Ак Барсе» в основном легионеры, Данис Зарипов, Станислав Галиев и Владимир Ткачёв. Зарипов уже отправился в заслуженный отпуск, а Галиев запомнился лишь досадной ошибкой во втором матче со Швецией, которая привела к голу.

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Остаётся неясным, почему на чемпионат мира не поедет Ткачёв, который набрал четыре очка на двух этапах Евротура. Это на четыре больше, чем набрали все вместе Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов и Илья Михеев. Сам игрок «Ак Барса» рассказал, что в сборной ему посоветовали отдохнуть после долгого сезона.

От героев Пхёнчхана Павла Дацюка, Никиты Гусева и Кирилла Капризова тренерский штаб ждёт новых подвигов. Игровой практики на Евротуре у них практически не было, но чтобы сыграться вновь, им много времени не понадобится. Дацюк, как и в Южной Корее, будет капитаном сборной.

Стоит обратить внимание на обилие игроков из НХЛ, хотя пополнения из заокеанской лиги можно и нужно ждать. Сложно представить, что Илья Воробьёв предпочтёт видеть в команде Максима Мамина или Никиту Сошникова, если окажутся доступны Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин или Никита Кучеров. Впрочем, они ещё сами должны дать добро на участие в чемпионате мира. Примеры Александра Радулова и травмированных Артемия Панарина и Владимира Тарасенко показывают, что с приездом энхаэловцев не всё может быть так просто.