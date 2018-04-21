Неудачное начало: сборная России потерпела второе поражение подряд под руководством Ильи Воробьёва

Сборная России по хоккею провела второй матч под руководством нового главного тренера Ильи Воробьёва и вновь потерпела поражение. На этот раз национальная команда в рамках Чешских игр уступила финнам. Никита Гусев открыл счёт в начале встречи, но соперник ответил на эту шайбу двумя.

Первый матч под руководством Ильи Воробьёва получился для сборной России неудачным. В Ярославле команда уступила шведам — 1:2. Однако грустить российским хоккеистам было некогда: уже через день их ждал следующий матч Еврохоккейтура. В рамках Чешских игр отечественной дружине предстояло встретиться с финнами.

Хороший старт

Ожидалось, что помочь сборной наконец сможет её главный ветеран Павел Дацюк, пропустивший игру со Швецией, но Воробьёв был вынужден расстроить болельщиков.

«Сыграет ли Дацюк в Чехии? Он остался в Москве и готовится к чемпионату мира», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Федерации хоккея России.

С другой стороны, нападающего вполне можно понять, ведь в 39 лет спортсмену просто необходима пауза после тяжелейшего сезона, в который вошли не только игры за СКА в КХЛ, но и Олимпиада в Пхёнчхане.

Зато на Чешских играх оказались готовы помочь сборной некоторые хоккеисты НХЛ, чьи клубы не пробились в плей-офф. По матчу со Швецией показалось, что некоторые из них ещё не до конца акклиматизировались. Чего нельзя сказать о Евгении Дадонове. Новоиспечённый капитан и заброшенной шайбой отметился, и хорошие передачи раздавал, и на льду был в целом активен.

А экс-энхаэловец Никита Трямкин в игре со Швецией, напротив, допустил результативную ошибку, за что был публично раскритикован Воробьёвым. Слова тренера до защитника, похоже, не дошли, и новую игру он начал с очередной грубой помарки, подарив сопернику шайбу возле своих ворот. К счастью, от мощного броска под перекладину команду спас Игорь Шестёркин.

В дальнейшем сборная России перехватила инициативу и уже на восьмой минуте вышла вперёд. Антон Белов поборолся за шайбу у борта, Алексей Бывальцев выполнил прострел на пятачок, откуда Никита Гусев прострелил в дальнюю девятку.

Пропущенная шайба оказала на соперника негативное воздействие, и игра перешла на достаточно средние скорости. Финны практически не угрожали воротам Шестёркина и за весь период нанесли по его владениям всего семь бросков. Тревожно российским болельщикам стало лишь после удаления Виктора Тихонова, но реализовать большинство финны не смогли.

Гол Никиты Гусева в ворота сборной Финляндии pic.twitter.com/ZpBYSD8rLx — Хоккей России (@russiahockey) 21 апреля 2018 г.

Обидная концовка

Однако во втором периоде характер матча существенно изменился. Подопечные Лаури Марьямяки резко увеличили скорость и принялись штурмовать ворота Шестёркина. Российские защитники мужественно отражали наскоки соперника до тех пор, пока команду не подвёл Владислав Гавриков. За драку он получил две минуты, и финнам с третьей попытки удалось реализовать большинство. Шестёркин ничего не смог поделать с броском Хенри Йокихарью.

Мало того, тут же удаление получил Егор Яковлев, но на этот раз российская дружина выстояла благодаря своему вратарю. Сирену на перерыв отечественные хоккеисты встретили не без облегчения.

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Третий период получился, пожалуй, наиболее интересным. Команды раскрепостились и показали тот хоккей, за которым болельщики и пришли на трибуны. Игроки смело обменивались атаками, а шайба в центральной зоне практически не задерживалась. Верных моментов тоже хватало. Так, Максим Мамин не реализовал выход один на один, а ворота Шестёркина в одном из эпизодов спасла штанга.

Ближе к концу основного времени матча преимуществом завладели россияне. После того как Александр Елесин выскочил со скамейки штрафников, подопечные Воробьёва буквально заперли оппонента в его зоне. Моментов у отечественных хоккеистов было предостаточно. Никита Сошников опасно бросал с острого угла — Вилле Хуссо отвёл угрозу. Через минуту нападающий нанёс ещё один опаснейший удар — Хуссо вновь оказался начеку. А Александру Барабанову вовсе удалось выскочить на рандеву с финским вратарём, но тот спас свою команду и в этом эпизоде.

Казалось, заброшенная шайба от сборной России никуда не денется, но за минуту до конца забить неожиданно удалось финнам. Соперники провели резкую контратаку, Ере Саллинен на удивление спокойно на рывке ушёл от защитника и точно бросил в дальнюю девятку. 1:2. Времени отыграться у команды Воробьёва просто не было.

Впрочем, сборная за матч с финнами определённо заслуживает и похвалы. Действия российских хоккеистов были куда более осмысленными, чем в предыдущей игре, и порой отечественная дружина выглядела очень достойно. Воробьёву же необходимо время, чтобы привить команде свой стиль. Да и делать выводы, основываясь на матчах Евротура, вряд ли кто-то будет. Главный турнир для сборной в ближайшее время — майский чемпионат мира в Дании, и команда только начала к нему готовиться. А в воскресенье, 22 апреля, подопечных Воробьёва ждёт последний матч Чешских игр — здесь же, в Пардубице, они сыграют с хозяевами турнира.