Первый матч комом: сборная России по хоккею уступила Швеции в дебютной игре под руководством Воробьёва

Сборная России по хоккею уступила Швеции в вынесенной встрече Еврохоккейтура. Этот матч стал первым для команды под руководством Ильи Воробьёва. Успех специалисту не принесло даже то, что игра проходила в Ярославле, где он начинал свою тренерскую карьеру. В составе отечественной дружины заброшенной шайбой отметился капитан команды Евгений Дадонов, но гости дважды поразили ворота Игоря Шестёркина.

Олимпийские чемпионы против шведской молодёжи

Вынесенный матч Евротура с шведами в Ярославле российские болельщики ждали с огромным интересом, ведь он стал дебютным для исполняющего обязанности главного тренера отечественной сборной Ильи Воробьёва. В начале апреля стало известно, что именно он повезёт команду на чемпионат мира, тогда как её прежний наставник Олег Знарок на турнир не поедет, хотя и останется тренером-консультантом. По иронии судьбы первый матч Воробьёва во главе сборной состоялся в городе, где он восемь лет назад начинал тренерскую карьеру в «Локомотиве».

Поскольку первенство планеты в Дании стартует уже через месяц, у тренерского штаба Воробьёва остаётся не так много времени на строительство боеспособного коллектива, а потому каждый матч для сборной сейчас крайне важен.

На игру со шведами россияне вышли в экспериментальном составе. Во-первых, в Кубке Гагарина продолжается финальная серия между ЦСКА и «Ак Барсом», соответственно хоккеисты этих клубов помочь сборной пока не могут. Во-вторых, не поехал в Ярославль Павел Дацюк, оставшийся в Новогорске тренироваться по индивидуальной программе. Зато остальные хоккеисты СКА традиционно составили костяк сборной. Из хоккеистов НХЛ в расположение отечественной дружины уже в апреле прибыли Евгений Дадонов («Флорида»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон») и Павел Бучневич («Рейнджерс»), чьи клубы не сумели пробиться в плей-офф. Компанию им составили хоккеисты, для которых нынешний вызов в национальную команду стал первым: Александр Елесин, Егор Бывальцев, Илья Михеев и другие.

У шведов состав тоже был далёк от оптимального. В основном он был представлен молодыми хоккеистами, многие из которых дебютировали во взрослой национальной команде. При этом нельзя забывать, что в Шведской хоккейной лиге в настоящий момент также продолжается финальная серия.

Через сорок минут начинаем играть в хоккей в Ярославле! На лед команду выведет капитан Евгений Дадонов. Все сочетания - перед вами: pic.twitter.com/4tAAbNboJi — Хоккей России (@russiahockey) 19 апреля 2018 г.

Несмотря на то, что Россия была в отчётном матче явным фаворитом, гости с первых минут начали действовать достаточно смело и активно. Молодые шведы не стеснялись атаковать ворота российской дружины и регулярно тревожили Игоря Шестёркина.

В составе команды РФ наибольшую активность проявляли те, на кого болельщики и рассчитывали — первое звено во главе с капитаном Дадоновым. Именно оно чаще всего угрожало воротам соперника в первом периоде. Однако голкипер шведов Магнус Хелльберг действовал выше всяких похвал. Он сумел спасти команду, даже когда Виктор Тихонов с шайбой в полном одиночестве оказался прямо перед ним.

А вот концовка периода оказалась для россиян неудачной. Динар Хафизуллин заработал первое в матче удаление, и шведы хладнокровно реализовали его. Опытный нападающий «Сибири» Патрик Закриссон оказался расторопнее всех на добивании.

Шайба для капитана

В перерыве Воробьёв, видимо, провёл с подопечными серьёзный разговор, и на лёд во втором периоде вышла совсем другая команда. Российские хоккеисты начали гораздо смелее атаковать ворота соперника, чем явно смутили молодых шведов. В результате гости в первой половине второй 20-минутки целых шесть минут были вынуждены провести в меньшинстве.

За одно из нарушений команду наказал новоиспечённый капитан Дадонов, поставивший точку броском в ближнюю девятку после хорошей комбинации. Следом Артём Зуб должен был выводить Россию вперёд, но попал в штангу. А в ряде других эпизодов шведов выручил Хелльберг.

Преимущество подопечных Воробьёва было серьёзным, но ближе к середине периода игра неожиданно выровнялась. Теперь уже «Тре Крунур» напомнила о себе рядом острых атак. Шестёркин показал, что за минуты временного простоя не утратил реакции. Порой молодые шведы заигрывались и пропускали опаснейшие контратаки. Так, в одном из эпизодов Александр Барабанов и Виктор Тихонов убежали на одинокого защитника и Хелльберга, но Тихонов после передачи партнёра не сумел нанести точный бросок.

Стартовал третий период матча Россия - Швеция!



Ничья - 1:1.



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Неудачный рикошет

А заключительный период начался для россиян с настоящего ледяного душа. Карл Клингберг от борта бросил шайбу в сторону ворот, а в полёте снаряда коснулся Фредрик Хендемарк. В результате шайба юркнула точно между щитков у Шестёркина.

Подопечные Воробьёва явно оказались к этому не готовы и на несколько минут впали в состояние грогги. Вывели их оттуда ряд очередных сейвов вратаря и пару стычек с соперниками.

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Придя в себя, хозяева при поддержке переполненного стадиона помчались вперёд, но удача россиянам не сопутствовала. Порой шайба каталась по «ленточке» ворот «Тре Крунур», но за неё упорно не заходила. Игра же иногда шла прямо на пятачке гостей. Однако за десять минут до конца на скамейку штрафников отправился Кирилл Семёнов, а после — Никита Трямкин. Атакующий порыв отечественной команды оказался сбит.

Мало того, Швеция в большинстве упустила два момента с приставкой «супер». Сперва Шестёркин чудом отразил шайбу на «ленточке» крюком клюшки, а затем ворота россиян спасла штанга.

На последних минутах хозяева попытались организовать некое подобие штурма, но молодые скандинавы действовали хладнокровно и не позволили ничего сделать олимпийским чемпионам. Таким образом, дебютный матч во главе сборной России для Воробьёва получился неудачным. Причём обидное поражение он потерпел в Ярославле, где начинал свою тренерскую карьеру.

Однако времени грустить у российских хоккеистов просто нет. В ближайшее время команда отправится в Пардубице, где в рамках Чешских игр Евротура 21 числа сыграет с Финляндией, а на следующий день — с хозяевами турнира.