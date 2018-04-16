«Совместное решение»: Ковальчук не поможет сборной России на чемпионате мира

Нападающий Илья Ковальчук не поможет сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании. В ФХР это решение назвали «совместным» со штабом команды и объяснили усталостью спортсмена. А вот форвард «Далласа» Александр Радулов и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников ещё могут поучаствовать в первенстве планеты. В ближайшее время хоккеисты пройдут углублённое медобследование, по итогам которого будет вынесен окончательный вердикт касательно их поездки на турнир.

Ковальчук сосредоточится на НХЛ

В вопросе о возможном участии Ильи Ковальчука в чемпионате мира в понедельник, 16 апреля, была поставлена точка. В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что опытный нападающий на турнир не поедет.

«Нападающий Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании. Это совместное решение хоккеиста и штаба сборной, связанное с напряжённым сезоном Ильи в КХЛ и участием в Олимпийских играх», — сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.

Впрочем, болельщиков вряд ли сильно удивило подобное развитие событий. Ковальчук, на днях отметивший своё 35-летие, действительно провёл тяжелейший сезон, а в настоящий момент занят своим будущим.

После поражения СКА от ЦСКА в Кубке Гагарина Илья заявил, что не намерен продолжать карьеру в КХЛ и хочет ещё немного поиграть в НХЛ. Дело в том, что по достижении 35-летнего возраста Ковальчук перестал считаться в заокеанской лиге членом списка хоккеистов, добровольно завершивших карьеру в НХЛ, и попал в разряд неограниченно свободных агентов. Теперь россиянин может вести переговоры с любыми клубами, правда, договор с ним смогут подписать лишь первого июля, когда за океаном откроется рынок неограниченно свободных агентов.

По информации СМИ, Ковальчуком всерьёз интересуются сразу несколько клубов НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерз» и «Сент-Луис Блюз».

В клуб хоккеистов, завершивших карьеру в НХЛ, Ковальчук попал в 2013 году, когда покинул «Нью-Джерси Дэвилз», несмотря на действующий 15-летний контракт на $100 млн.

В России Ковальчук защищал цвета СКА и вместе с командой в прошлом году сумел завоевать Кубок Гагарина. А в феврале Илья в составе сборной России впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. В НХЛ же форвард провёл 816 матчей и набрал 816 (417+399) очков.

Новая жизнь сборной России

Если с отсутствием Ковальчука на чемпионате мира российским болельщикам придётся смириться, то Александр Радулов и Владислав Наместников ещё могут попасть в состав сборной на первенстве планеты. Сообщается, что они вернутся в Россию на следующей неделе и пройдут медобследование, после которого и будет принято окончательное решение об их участии в чемпионате.

Ранее они в числе 19 других хоккеистов были вызваны в сборную для подготовки к турниру, так как «Даллас» и «Нью-Йорк Рейнджерс» не сумели пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. При этом ещё 9-го числа в американских СМИ появилась информация, что не игравший за национальную команду с 2015 года Радулов не планирует ехать на чемпионат мира. Однако после смены главного тренера точка зрения Александра могла поменяться.

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Если с Олегом Знарком он находился не в лучших отношениях, то с новым наставником национальной команды Ильёй Воробьёвым у хоккеиста есть шанс начать всё с чистого листа.

О смене тренера стало известно на отчётно-выборной конференции ФХР. На ней было объявлено, что место Знарка займёт Воробьёв, при этом Олег Валерьевич, хотя и не поедет на чемпионат мира, будет работать вместе с бывшим помощником в качестве консультанта.

В штаб нового главного тренера вошли Игорь Никитин, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Алексей Жамнов.

А уже 19—21 апреля Воробьёва во главе сборной ждёт боевое крещение в рамках чешского этапа Евротура. 19 апреля россияне в Ярославе проведут вынесенный матч турнира со Швецией, 20-го числа отечественная команда в Пардубице померится силами с Финляндией, а 21-го там же сразится с хозяевами-чехами.

В заявку сборной на турнир попали сразу 12 хоккеистов СКА, включая Павла Дацюка, который пока не намерен завершать международную карьеру. Из хоккеистов НХЛ в списке оказались Евгений Дадонов («Флорида»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон») и Павел Бучневич («Рейнджерс»), чьи клубы не сумели пробиться в плей-офф.