Ковальчук официально стал неограниченно свободным агентом в НХЛ

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук официально стал неограниченно свободным агентом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и имеет право подписать контракт с любым её клубом.

Предыдущая команда Ковальчука в НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», сотрудничество с которой форвард прекратил в 2013 году, по решению лиги владела правами на россиянина до тех пор, пока ему не исполнилось 35.

Ранее сообщалось, что Ковальчук, отыгравший сезон-2017/18 за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), перейдёт в «Нью-Йорк Рейнджерс».

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