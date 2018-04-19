Воробьёв: главная проблема в том, что нельзя делать своих ошибок на этом уровне

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в вынесенном матче третьего этапа Еврохоккейтура — Чешских игр.

«Собирали, попытались донести информацию. Но пропустили курьёзный гол. Ребята только собрались, ночью будем разбирать и завтра показывать, что сегодня не получилось, как надо играть в сборной. Надеюсь, что игра ребят из НХЛ связана с адаптацией больше. Будем смотреть, разбирать. Некоторые ребята порадовали, по другим будем думать», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

Он отметил, что индивидуальные ошибки стали основной проблемой в матче со шведами.

«Главная проблема в том, что нельзя делать своих ошибок на этом уровне. С этого все начинается, и уже потом идёт мастерство и так далее. Своих ошибок делать нельзя», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Швеции в матче Еврохоккейтура.