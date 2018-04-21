В шаге от рекорда: «Ак Барс» победил ЦСКА в Москве и приблизился к третьему Кубку Гагарина

Выиграв четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА, казанский «Ак Барс» вплотную подобрался к завоеванию третьего в клубной истории Кубка Гагарина. Ранее ни одна команда не выигрывала трофей чаще двух раз. За счёт чего подопечным Зинетулы Билялетдинова вновь удалось сломить сопротивление армейцев — в материале RT.

Лучик надежды

Третий матч решающей серии Кубка Гагарина был для ЦСКА, пожалуй, последним шансом изменить ход противостояния с «Ак Барсом» и продемонстрировать серьёзность собственных титульных амбиций: отыграться со счёта 0:3 подопечным Игоря Никитина помогло бы, наверное, только чудо. И армейцы, воодушевлённые возвращением на родной лёд, добились-таки своего и впервые с начала серии поразили ворота Эмиля Гарипова больше одного раза. Причём главным героем встречи стал воспитанник казанского хоккея Кирилл Петров — нападающий оформил дубль и забросил победную шайбу в середине первого овертайма.

Этот локальный успех, впрочем, никоим образом не являлся свидетельством коренного перелома в титульном сражении. Скорее, «Ак Барс» в отдельно взятой встрече действовал ниже собственных возможностей. Дружина Зинетулы Билялетдинова, хоть и добилась впечатляющего процента реализации голевых моментов (из 14 бросков команды в основное время два оказались результативными), но в целом выглядела безынициативной и в некоторой степени даже инертной. Не было никаких сомнений в том, что опытнейшие кубковые бойцы сделают правильные выводы из неприятного поражения и четвёртый поединок проведут в совершенно ином ключе.

Куда больше вопросов возникало в отношении красно-синих. Сделает ли Никитин, использующий активную ротацию состава даже в финале, ставку на правильных исполнителей — тех, кто способен принести пользу здесь и сейчас? Окажет ли реальную помощь команде вернувшийся в строй защитник Мэтт Робинсон, которого ЦСКА отчаянно не хватало в Казани? И, главное, заработает ли большинство столичного коллектива, подводящее команду в самый судьбоносный момент сезона?

К сожалению для поклонников москвичей, ответы оказались отрицательными: восстановить паритет в финальной серии победитель Западной конференции не смог. Победа в третьем матче так и осталась всего лишь лучом надежды, подаренным ЦСКА своим болельщикам — и нейтральным зрителям, для которых лучшей развязкой противостояния станет если не зрелищный, то хотя бы упорный и драматичный седьмой матч.

Реализация моментов — и большинства

Самой большой проблемой армейцев остаётся слабая игра в завершающей фазе атак. В двух домашних матчах они заставили Гарипова и полевых игроков «Ак Барса» трудиться не покладая рук. До голкипера дошли в общей сложности 79 бросков, а ещё 35 попыток были заблокированы.

Из них ЦСКА удалось извлечь только четыре шайбы. Две за авторством Петрова, который всегда считался больше силовым нападающим, нежели ярким бомбардиром, а ещё одну соорудило третье звено в составе Андрея Светлакова, Ивана Телегина и Андрея Кузьменко.

С одной стороны, это здорово — в финалах часто становится определяющей результативность именно ролевых исполнителей, поскольку лидеров противник опекает очень и очень внимательно.

С другой, Никитину отчаянно не хватает очков от легионеров и креативных игроков вообще: Кирилл Капризов, например, в серии с «Ак Барсом» пока молчит (причём не просто не забивает, а ещё и имеет показатель полезности «-2»), а больше у москвичей творить фактически некому.

Особенно остро это проявляется при игре в неравных составах. В четвёртой встрече столичный коллектив пять раз имел большинство, но хотя бы раз наказать «барсов» за нарушение правил не смог. Да, в этой связи нельзя не отдать должное Билялетдинову, подопечные которого действуют строго по тренерскому плану, избегая грубых ошибок, и Гарипову, совершившему 19 спасений за стартовые 20 минут.

Но команду с претензиями на чемпионский титул это ни в коем случае не оправдывает: до тех пор, пока ЦСКА не начнёт исправно забивать в формате «пять на четыре» (ведь возможностей противник предоставляет достаточно), Кубка Гагарина ему не видать.

Пробуждение Азеведу

Старт финальной серии лучший бомбардир плей-офф КХЛ Джастин Азеведу отыграл чуть ниже привычного уровня. Он дважды покидал лёд без набранных очков — в 14 предыдущих матчах «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина подобное с ним приключалось лишь однажды, причём было это ещё в стартовом раунде, где парни Билялетдинова уверенно разобрались с хабаровским «Амуром».

Более того, в третьем поединке канадец с португальскими корнями находился на льду всякий раз, когда ЦСКА вынуждал капитулировать Гарипова. Как, к слову, и его партнёр по ударному сочетанию казанцев Антон Ландер.

В четвёртой встрече состоялась эффектная реабилитация звёздных легионеров «барсов». Азеведу блеснул индивидуальным мастерством, соорудив две шайбы в ворота Ильи Сорокина (первую голевую атаку коллектива из Татарстана форвард завершил сам, а во второй выдал передачу, после которой промахнуться было сложнее, чем забить). Ландер оформил дубль, убив интригу в матче броском через всю площадку на последней минуте основного времени. К тому моменту «армейцы» уже заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но хотя бы до подобия финального штурма дело так и не дошло.

В списке снайперов плей-офф КХЛ Джастин с девятью точными бросками в активе пока что идёт вторым. Лидирует в гонке его партнёр по «Ак Барсу» Станислав Галиев, а Ландер замыкает первую пятерку. Ни один из иностранцев ЦСКА не входит даже в топ-30.

Завершить финал на мажорной ноте и стать первым клубом в истории, трижды завоевавшим Кубок Гагарина, «Ак Барс» сможет уже в ближайшее воскресенье, причём на домашней арене. В стане «армейцев», в свою очередь, не делают трагедии из счёта 1:3 и напоминают, что серия продолжается до четырёх побед одной из команд — и до тех пор, пока та не состоится, ничего ещё не потеряно. Но ситуация, в которой оказалась команда Никитина, является по-настоящему критической, и хоккейным подвигом для ЦСКА станет даже возвращение серии в Москву.