Никитин: ЦСКА допустил ошибку, которая переломила ход матча

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Сегодня не за что упрекнуть, бились, просто ошибку допустили, которая переломила ход матча. Будем готовиться к следующей игре. Отыгрывается ли 1:3? Насколько я знаю, 1:4 не отыгрывается», — приводит слова Никитина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных