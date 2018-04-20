Никитин: ЦСКА допустил ошибку, которая переломила ход матча

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Сегодня не за что упрекнуть, бились, просто ошибку допустили, которая переломила ход матча. Будем готовиться к следующей игре. Отыгрывается ли 1:3? Насколько я знаю, 1:4 не отыгрывается», — приводит слова Никитина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина.