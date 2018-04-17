Казань не взяли: ЦСКА дважды проиграл «Ак Барсу» на старте финальной серии плей-офф КХЛ

Первые два матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершились победами казанского «Ак Барса» над ЦСКА с одинаковым счётом — 2:1. Как команде Зинетулы Билялетдинова удалось добиться превосходства над столичным коллективом и сделать серьёзную заявку на завоевание Кубка Гагарина — в материале RT.

Считать «Ак Барс» аутсайдером финальной серии Кубка Гагарина, пусть и чисто номинально — последнее дело с учётом того, насколько дружина Зинетулы Билялетдинова хороша именно в поединках на вылет. Но российский хоккей устроен так, что любая команда, оставившая за бортом плей-офф КХЛ санкт-петербургский СКА — базовый клуб отечественной сборной, завоевавшей комплект золотых медалей Олимпиады в Пхёнчхане, — едва ли не автоматически становится главным фаворитом сезона.

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У московских армейцев есть практически всё, чтобы впервые в своей истории заполучить заветный трофей. Невероятная глубина состава, позволяющая с минимальными потерями выходить из затруднительных ситуаций — вроде эпидемии свинки, сразившей ЦСКА ранней весной, или провала Ильи Сорокина в решающем поединке финала Западной конференции.

Запредельная мотивация: столичный коллектив наконец-то выбрался из тени питерских товарищей по оружию, и, казалось бы, просто не имеет права упустить шанс, выпавший всего лишь второй раз за всё время существования КХЛ. Компетентный тренерский штаб — возможно, не сильнейший в российском клубном хоккее, но уж точно один из лучших.

Отчаянно не хватает москвичам только одного ингредиента — опыта титульных сражений. В этом плане «Ак Барс», цвета которого защищают, например, Данис Зарипов и Александр Свитов, завоевавшие пять Кубков Гагарина на двоих, превосходит своего противника на голову. И как раз по этой причине после двух стартовых поединков финала лидирует в серии со счётом 2:0.

Гарипов переиграл и Юханссона, и Сорокина

Ахиллесовой пятой коллектива из Татарстана в течение всего сезона КХЛ называлась вратарская линия. В первую очередь сказывалось отсутствие достойной альтернативы Эмилю Гарипову, качественно цементировавшему последний рубеж и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Но в стане «Ак Барса» не особенно переживали по этому поводу (переход Александра Шарыченкова из уже потерявшей место в лиге ханты-мансийской «Югры», безусловно, стоило считать усилением — но не настолько серьёзным, чтобы сделать клуб главным претендентом на Кубок Гагарина) и понимали, что если Билялетдинов доверяет 26-летнему уроженцу Казани, отыгравшему всю профессиональную карьеру в системе «барсов», на то есть весомые основания.

Какие именно, показало начало финальной серии Кубка Гагарина. Голкипер «Ак Барса» не слишком выделялся из общей массы, но качественно, надёжно и без лишних эмоций выполнял свою работу, а полевые хоккеисты серьёзно помогли партнёру, заблокировав в общей сложности 20 бросков по его воротам. В результате Эмиль переиграл и Ларса Юханссона — Игорь Никитин просто не мог не поставить шведа на стартовый поединок в Казани после его бенефиса в противостоянии со СКА, — и вернувшегося в основу Сорокина.

В текущем плей-офф КХЛ он пропускает в среднем всего 1,65 шайбы за игру (это очень хороший показатель в целом и лучший в профессиональной карьере Гарипова в частности), а в двух домашних матчах финала голкипер и вовсе капитулировал всего дважды. Причём одну из этих шайб он пропустил в меньшинстве от Богдана Киселевича, не отличавшегося в официальных поединках за ЦСКА с февраля 2017 года.

Пока что личные успехи Гарипова остаются в тени, и абсолютно ничего удивительного в этом нет. Во-первых, потому, что «Ак Барс» как команда в целом весьма искушён в оборонительных действиях и лучше кого бы то ни было в КХЛ умеет играть по счёту — даже если преимущество подопечных Билялетдинова измеряется всего одной шайбой, этого достаточно, чтобы избавить собственных болельщиков от нервотрепки на последних минутах.

Во-вторых, Эмилю пока не приходилось по-настоящему геройствовать: во втором матче финала Сорокин совершил меньше спасений, нежели его визави (21 против 25), но в ряде эпизодов он избавил ЦСКА от очень серьёзных неприятностей. Особенно, в стартовом периоде, в ходе которого армейцы, по признанию Игоря Никитина, совершали детские ошибки. Здесь важно другое — на ключевой в кубковом хоккее позиции у столичного коллектива не оказалось существенного преимущества, несмотря на наличие в составе действующего олимпийского чемпиона и толкового легионера, поймавшего самый настоящий кураж в предыдущем раунде.

Никитин недоволен судейством

После обеих встреч наставник столичного коллектива намекал на недовольство работой арбитров, и как минимум в первом случае его можно понять. За стартовый поединок финала хоккеисты «Ак Барса» не заработали вообще ни одного удаления, в то время как ЦСКА дважды наказывали только за нарушение численного состава. Особенно обидным был второй командный штраф, полученный в концовке третьего периода и фактически лишивший красно-синих шансов перевести встречу в овертайм. Во втором матче недовольство Никитина вызвало удаление Никиты Нестерова за грубость.

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В Казани специалисту удалось сдержать эмоции и оставить негативные комментарии при себе (в противном случае Никитину почти наверняка светило бы солидное денежное взыскание), а его подопечным — «убить» штрафное время товарищей по команде и сделать всё от них зависящее, чтобы двукратная разница в количестве удалений не стала роковой. Обе свои шайбы в первой встрече её главный герой Станислав Галиев забросил в равных составах, а по двукратному численному преимуществу, реализованному «Ак Барсом» в дебюте второй, никаких вопросов не возникало.

Но внимание во время общения с журналистами Никитин в любом случае акцентировал не на судействе, а на том, что в домашних поединках ЦСКА будет ещё сильнее и злее. Армейцы ждут возвращения на лёд пропускавшего матчи в Казани защитника Мэтта Робинсона и надеются, что по ходу серии будет прибавлять Кирилл Капризов, судя по всему, имеющий определённые проблемы со здоровьем. Отступать команде в любом случае некуда — любое поражение на родной площадке максимально затруднит жизнь чемпиону Западной конференции и приблизит триумф «Ак Барса».

Но, помимо дефицита кубкового опыта, против ЦСКА в данном случае играет ещё и статистика. Ранее ни одна команда, проигрывавшая по ходу решающей серии плей-офф КХЛ со счётом 0:2 (всего таких случаев было четыре), не становилась в итоге чемпионом.