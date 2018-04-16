«Ак Барс» удвоил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
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Встреча в столице Татарстана завершилась со счётом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Джастина Азеведу и Рома Клинхаммера. Армейцы ответили точным броском Богдана Киселевича.
Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Ак Барса».
Третья игра между командами состоится 18 апреля в Москве и начнётся в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что болельщики «Ак Барса» перед матчем с ЦСКА установили необычный рекорд.