«Ак Барс» удвоил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча в столице Татарстана завершилась со счётом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Джастина Азеведу и Рома Клинхаммера. Армейцы ответили точным броском Богдана Киселевича.

Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Ак Барса».

Третья игра между командами состоится 18 апреля в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ак Барса» перед матчем с ЦСКА установили необычный рекорд.