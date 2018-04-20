Пять очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» отыграться в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов забил гол и сделал две результативные передачи, став лучшим игроком встречи.
Его соотечественник Александр Овечкин тоже отметился заброшенной шайбой и голевым пасом. Его признали второй звездой.
У победителей также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон. «Коламбус» ответил точным броском Буна Дженнера.
Счёт в серии — 2:2.
В другом матче дня «Бостон Брюинз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1) и упрочил преимущество в противостоянии — 3:1.
Ранее сообщалось, что НХЛ не будет наказывать Кучерова за силовой приём на Ватанене.