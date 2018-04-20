Пять очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» отыграться в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал разгромную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:1.

Российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов забил гол и сделал две результативные передачи, став лучшим игроком встречи.

Его соотечественник Александр Овечкин тоже отметился заброшенной шайбой и голевым пасом. Его признали второй звездой.

У победителей также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон. «Коламбус» ответил точным броском Буна Дженнера.

Счёт в серии — 2:2.

В другом матче дня «Бостон Брюинз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1) и упрочил преимущество в противостоянии — 3:1.

Ранее сообщалось, что НХЛ не будет наказывать Кучерова за силовой приём на Ватанене.