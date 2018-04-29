«Теперь только позитивные мысли»: сборная России одержала первую победу под руководством Воробьёва

Сборная РФ по хоккею в рамках шведского этапа Евротура переиграла Чехию и одержала первую победу под руководством Ильи Воробьёва. Россияне дважды пропустили в меньшинстве, но ответили четырьмя шайбами. После финальной сирены и. о. главного тренера национальной команды пообещал, что первого мая назовёт состав сборной на чемпионат мира в Дании.

Шесть матчей потребовалось и. о. главного тренера сборной России по хоккею Илье Воробьёву, чтобы одержать первую победу. Отечественная национальная команда проиграла все матчи в рамках Чешских игр, а спустя неделю неудачно начала и Шведские, уступив финнам по буллитам и хозяевам турнира.

После пяти поражений подряд терпение у болельщиков кончилось, и они принялись открыто критиковать Воробьёва — после триумфа сборной РФ на Олимпиаде в Пхёнчхане любители хоккея ждут исключительно побед.

Сам тренер в ответ призывал относиться к матчам Евротура только как к подготовке к главному старту — чемпионату мира в Дании. Специалист также отмечал, что собранные в сборной хоккеисты находятся в разной форме, некоторые «выжаты» после финала Кубка Гагарина, а многие вовсе не приехали из-за травм.

И всё же в последнем матче перед ЧМ сборная Россия смогла одержать психологически важную победу.

Впрочем, началась игра не слишком многообещающе для россиян. Чехи с первых минут двинулись вперёд, и только благодаря Игорю Шестёркину им не удалось забросить быструю шайбу. Однако первое же большинство соперник реализовал. Богдан Киселевич отправился на скамейку штрафников за подножку, а подопечные Йозефа Яндача поймали россиян на смене, и Дмитрий Яшкин из круга вбрасывания нанёс точный бросок в дальний угол. Шестёркин спасти команду не сумел.

Но России, к счастью, моментально удалось отыграться, и за это партнёры по сборной должны быть благодарны капитану Евгению Дадонову. Нападающий классно сыграл на перехвате, на скорости убежал к воротам Павела Францоуза и переиграл голкипера челябинского «Трактора».

Спустя три минуты воодушевлённые отечественные хоккеисты вышли вперёд. На этот раз Францоуз ничего не смог поделать с мощным выстрелом Павла Бучневича с кистей.

После этого россияне будто заиграли в полную силу. Возникло ощущение, что на льду появилась новая команда — не та, что уступила пять матчей подряд. Чехи старались не отставать, и в целом встреча получалась интересной.

Российский характер

Второй период подопечные Воробьёва также начали активно, но шайба упорно не шла в ворота Францоуза. К слову, хоккеистам пришлось немного подождать, прежде чем игра возобновилась. Несколько минут ушло, чтобы починить табло.

Чехов этот инцидент, кажется, серьёзно смутил: минут на десять они практически выпали из игры. Шестёркин в это время скучал у своих ворот. Однако в непростой для команды момент дружину Яндача вновь спасло большинство. Киселевич опять отправился на скамейку штрафников (на этот раз за толчок соперника на борт), и Филип Хитил красивым броском завершил комбинацию своей команды.

К счастью, сборная России, как и в первом периоде, отреагировала на пропущенную шайбу достойно. Гол забил Владимир Ткачёв. Новоиспечённый чемпион КХЛ с пятачка расстрелял створ после передачи Бучневича из-за ворот.

В заключительном периоде чехи пытались отыграться, но серьёзных проблем россиянам так и не создали. Вратарь Игорь Шестёркин провёл очередной уверенный матч за сборную.

В итоге команда празднует долгожданную победу, которую броском по пустым воротам в концовке закрепил Никита Сошников — 4:2.

«Состав на чемпионат мира объявим первого мая»

После матча Илья Воробьёв находился в хорошем настроении, хотя и нашёл повод для критики подопечных.

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«Содержание неплохое, ребята играли, старались, но, конечно, есть моменты, которые нужно поправить. Во втором периоде играли не совсем так, как мы планировали», — приводит слова наставника официальный сайт ФХР.

Также Воробьёв рассказал, когда будет объявлен состав сборной на чемпионат мира.

«1 мая мы назовём состав, а сейчас у нас есть пару бессонных ночей, чтобы подумать, кого взять, а кого нет», — добавил тренер.

В свою очередь набравший два балла за результативность Бучневич выразил надежду, что победа над чехами поможет российским хоккеистам поверить в себя.

«Просто всей командой не могли забить — была какая-то скованность. Сейчас мы это преодолели — теперь будем забрасывать по три-четыре. Надеюсь, парни раскрепостятся, и не будет такого давления, как если бы мы проиграли шесть игр подряд накануне чемпионата мира. Выиграли, и, думаю, у всех будут только позитивные мысли», — отметил нападающий.