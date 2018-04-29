«Теперь только позитивные мысли»: сборная России одержала первую победу под руководством Воробьёва
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Шесть матчей потребовалось и. о. главного тренера сборной России по хоккею Илье Воробьёву, чтобы одержать первую победу. Отечественная национальная команда проиграла все матчи в рамках Чешских игр, а спустя неделю неудачно начала и Шведские, уступив финнам по буллитам и хозяевам турнира.
После пяти поражений подряд терпение у болельщиков кончилось, и они принялись открыто критиковать Воробьёва — после триумфа сборной РФ на Олимпиаде в Пхёнчхане любители хоккея ждут исключительно побед.
Сам тренер в ответ призывал относиться к матчам Евротура только как к подготовке к главному старту — чемпионату мира в Дании. Специалист также отмечал, что собранные в сборной хоккеисты находятся в разной форме, некоторые «выжаты» после финала Кубка Гагарина, а многие вовсе не приехали из-за травм.
И всё же в последнем матче перед ЧМ сборная Россия смогла одержать психологически важную победу.
Впрочем, началась игра не слишком многообещающе для россиян. Чехи с первых минут двинулись вперёд, и только благодаря Игорю Шестёркину им не удалось забросить быструю шайбу. Однако первое же большинство соперник реализовал. Богдан Киселевич отправился на скамейку штрафников за подножку, а подопечные Йозефа Яндача поймали россиян на смене, и Дмитрий Яшкин из круга вбрасывания нанёс точный бросок в дальний угол. Шестёркин спасти команду не сумел.
Но России, к счастью, моментально удалось отыграться, и за это партнёры по сборной должны быть благодарны капитану Евгению Дадонову. Нападающий классно сыграл на перехвате, на скорости убежал к воротам Павела Францоуза и переиграл голкипера челябинского «Трактора».
29 апреля 2018 г.
Спустя три минуты воодушевлённые отечественные хоккеисты вышли вперёд. На этот раз Францоуз ничего не смог поделать с мощным выстрелом Павла Бучневича с кистей.
После этого россияне будто заиграли в полную силу. Возникло ощущение, что на льду появилась новая команда — не та, что уступила пять матчей подряд. Чехи старались не отставать, и в целом встреча получалась интересной.
29 апреля 2018 г.
Российский характер
Второй период подопечные Воробьёва также начали активно, но шайба упорно не шла в ворота Францоуза. К слову, хоккеистам пришлось немного подождать, прежде чем игра возобновилась. Несколько минут ушло, чтобы починить табло.
Чехов этот инцидент, кажется, серьёзно смутил: минут на десять они практически выпали из игры. Шестёркин в это время скучал у своих ворот. Однако в непростой для команды момент дружину Яндача вновь спасло большинство. Киселевич опять отправился на скамейку штрафников (на этот раз за толчок соперника на борт), и Филип Хитил красивым броском завершил комбинацию своей команды.
К счастью, сборная России, как и в первом периоде, отреагировала на пропущенную шайбу достойно. Гол забил Владимир Ткачёв. Новоиспечённый чемпион КХЛ с пятачка расстрелял створ после передачи Бучневича из-за ворот.
29 апреля 2018 г.
В заключительном периоде чехи пытались отыграться, но серьёзных проблем россиянам так и не создали. Вратарь Игорь Шестёркин провёл очередной уверенный матч за сборную.
В итоге команда празднует долгожданную победу, которую броском по пустым воротам в концовке закрепил Никита Сошников — 4:2.
29 апреля 2018 г.
«Состав на чемпионат мира объявим первого мая»
После матча Илья Воробьёв находился в хорошем настроении, хотя и нашёл повод для критики подопечных.
«Содержание неплохое, ребята играли, старались, но, конечно, есть моменты, которые нужно поправить. Во втором периоде играли не совсем так, как мы планировали», — приводит слова наставника официальный сайт ФХР.
Также Воробьёв рассказал, когда будет объявлен состав сборной на чемпионат мира.
«1 мая мы назовём состав, а сейчас у нас есть пару бессонных ночей, чтобы подумать, кого взять, а кого нет», — добавил тренер.
В свою очередь набравший два балла за результативность Бучневич выразил надежду, что победа над чехами поможет российским хоккеистам поверить в себя.
«Просто всей командой не могли забить — была какая-то скованность. Сейчас мы это преодолели — теперь будем забрасывать по три-четыре. Надеюсь, парни раскрепостятся, и не будет такого давления, как если бы мы проиграли шесть игр подряд накануне чемпионата мира. Выиграли, и, думаю, у всех будут только позитивные мысли», — отметил нападающий.
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