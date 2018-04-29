Стала известна дата объявления предварительного состава сборной России по хоккею на ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв объявил, что предварительный состав на чемпионат мира в Дании будет назван 1 мая.

«1 мая мы объявим состав на чемпионат мира, а сейчас есть пара бессонных ночей, кого взять, а кого нет», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

В предварительной заявке на ЧМ по хоккею должны быть представлены как минимум 15 полевых игроков и два вратаря.

Ранее сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьёве.