Сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьёве
Встреча завершилась со счётом 4:2.
У чехов отличились Дмитрий Яшкин (9-я минута) и Филип Хитил (34-я минута).
Победу сборной России принесли точные броски Евгения Дадонова (10-я минута), Павла Бучневича (13-я), Владимира Ткачёва (38-я) и Никиты Сошникова (59-я минута).
Таким образом, россияне одержали первую победу при главном тренере Илье Воробьёве.
Ранее сообщалось, что нападающие московского ЦСКА и сборной России по хоккею Валерий Ничушкин и Иван Телегин могут пропустить чемпионат мира 2018 года в Дании.