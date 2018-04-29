Сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьёве

Сборная России победила команду Чехии в третьем матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

Встреча завершилась со счётом 4:2.

У чехов отличились Дмитрий Яшкин (9-я минута) и Филип Хитил (34-я минута).

Победу сборной России принесли точные броски Евгения Дадонова (10-я минута), Павла Бучневича (13-я), Владимира Ткачёва (38-я) и Никиты Сошникова (59-я минута).

Таким образом, россияне одержали первую победу при главном тренере Илье Воробьёве.

Ранее сообщалось, что нападающие московского ЦСКА и сборной России по хоккею Валерий Ничушкин и Иван Телегин могут пропустить чемпионат мира 2018 года в Дании.