Серия без побед: сборная России потерпела четвёртое поражение подряд под руководством Воробьёва

Сборная России по хоккею уступила национальной команде Финляндии в серии буллитов в стартовом матче Шведских игр. В основное время на голы Станислава Галиева и Александра Барабанова финны ответили двумя шайбами в исполнении Юусо Пуустинена и Тони Раялы. После матча главный тренер россиян Илья Воробьёв посетовал на накопившуюся у игроков усталость после сезона, а также отметил, что видит положительные моменты в игре своих подопечных.

Илья Воробьёв крайне неудачно дебютировал на посту главного тренера сборной России. На Чешских играх его подопечные не смогли выиграть ни одной встречи и впервые с 2000 года потерпели сразу три поражения на этапе Еврохоккейтура. Возможность реабилитироваться представилась уже через четыре дня после фиаско в Пардубице.

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Шведские игры являются для сборной последней проверкой перед чемпионатом мира. После победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане, россиянам необходимо подтвердить свой статус на первенстве планеты, но сделать это будет крайне сложно. Игроки из Национальной хоккейной лиги, которые были вынуждены пропустить соревнования в Южной Корее по решению руководства, намерены взять своё в Дании. На данный момент своё участие в турнире подтвердили такие звёзды как американец Патрик Кейн, швед Оливер Экман-Ларссон, а также канадец Коннор Макдэвид, который два года подряд становится лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ.

Состав сборной Финляндии также получил серьёзное усиление. Участие в чемпионате мира уже подтвердили форварды Микко Рантанен («Колорадо»), Микаэль Гранлунд («Миннесота»), а также партнёры по «Каролине» Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Но заключительный этап Еврохоккейтура хоккеисты решили дружно пропустить.

В отличие от иностранцев, российские легионеры из заокеанского чемпионата не торопятся присоединяться к составу национальной команды. За короткий промежуток времени от участия в турнире отказалась защитники Иван Проворов, Никита Задоров, а также форварды Владислав Наместников, Владимир Тарасенко и Артемий Панарин. Кроме того, в Дании не сыграет двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский. По официальной версии причиной неявки спортсменов являются травмы. Кроме того, под большим вопросом приезд Александра Радулова. Нападающий «Даллас Старз» получил приглашение от Федерации хоккея России (ФХР), однако оставил его без ответа.

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский

Reuters

В настоящий момент своё участие в первенстве мира подтвердили лишь двое хоккеистов из НХЛ: Евгений Дадонов из «Флорида Пантерз» и Павел Бучневич из «Нью-Йорк Рейнджерс». Также может пополнить состав национальной команды защитник «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев. Клуб россиянина потерпел поражение в серии с «Бостон Брюинз» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

На турнире в Пардубице подопечные Воробьёва имели серьёзные проблемы с организацией атакующих действий и реализацией голевых моментов. Они забросили лишь по одной шайбе в каждой из трёх встреч, что нельзя считать удовлетворительным результатом. Однако в стартовом матче Шведских игр с финнами им потребовалось всего восемь минут, чтобы огорчить бывшего голкипера подольского «Витязя» Харри Сятери. Станислав Галиев вошёл в зону соперника и поразил ближний угол ворот команды Финляндии.

В первом периоде особенно активно смотрелось звено Владимира Ткачёва. Шанс отличиться имел как сам центрфорвард, так и его партнёр по тройке Бучневич, однако Сятери действовал уверенно. Сами финны также атаковали довольно остро, а самый опасный момент у ворот Василия Кошечкина возник за минуту до перерыва. Четверо хоккеистов Суоми оказались против двух россиян и вывели на бросок Пекку Йормакку. Нападающий бросил прямо в голкипера.

Финнов не устраивала роль догоняющих, поэтому во второй двадцатиминутке они стали действовать первым номером. Подопечные Лаури Марьямяки перевели игру на половину площадки сборной России и стали целенаправленно обстреливать ворота Кошечкина. Россияне с трудом справлялись с прессингом, что в итоге вылилось в целую серию удалений. Поочерёдно на скамейке штрафников оказывались Владислав Гавриков и Владимир Ткачёв, а удаление Михаила Григоренко стало роковым. Большинство реализовал Юусо Пуустинен, отправив шайбу под перекладину ворот действующих олимпийских чемпионов. Примечательно, что в этот же момент вторую шайбу от американцев пропустили игроки юниорской сборной России в матче 1/4 финала первенства планеты.

Форвард сборной России по хоккею Максим Мамин во время матчи против команды Финляндии на Шведских играх

globallookpress.com

Во втором периоде подопечные Воробьёва смотрелись достаточно блекло. Они с трудом прорывались в зону соперника, но там натыкались на массированную финскую оборону. Российские хоккеисты практически не беспокоили Сятери и продолжали нарушать правила. Так, две минуты штрафа заработал Максим Шалунов, но его партнёрам удалось отбиться. В концовке периода форвард ЦСКА сам имел возможность вывести свою команду вперёд, однако не попал по воротам.

Россияне бросились забивать вторую шайбу, но пропустили сами. Финская команда убежала в контратаку, Вели-Матти Савинайнен сделал передачу на Тони Раялу, который неотразимо пробил по воротам Кошечкина. Спустя несколько минут он мог форвард Суоми мог оформить дубль, но голкипер сборной России совершил невероятное спасение, в прыжке поймав шайбу ловушкой.

Подопечные Воробьёва смогли собраться лишь за пять минут до конца. Сначала отличный момент имел всё тот же Шалунов. Форвард получил передачу на пятачке и с разворота бросил по воротам Сятери. Финский голкипер прочитал действия оппонента и отвёл угрозу. Но спустя несколько секунд россияне добились своего. Илья Каблуков и Максим Мамин поборолись за шайбу, а Александр Барабанов переправил её в сетку.

В основное время хоккеистам не удалось склонить чашу весов в свою пользу и матч перешёл в овертайм, где в отличие от основного времени, на площадке одновременно находятся по три полевых игрока каждой из команд. Россияне имели большое количество опасных моментов, но воспользоваться ими не смогли. Отличиться могли Шуланов, Мамин, Каблуков и Барабанов, но Сятери был неприступен.

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Судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача была на стороне финнов. Подопечные Марьямяки дважды огорчили Кошечкина, в то время как россияне ни разу не поразили ворота соперника.

Сборная России потерпела поражение и продлила безвыигрышную серию под руководством Воробьёва до четырёх матчей. Примечательно, что при новом тренере команда неизменно пропускает по две шайбы за игру. Все встречи Чешских игр завершились со счётом 1:2 в пользу противника.

После матча Воробьёв отметил положительные изменения в игре сборной.

«Опять у нас добавилось много игроков, но я вижу позитивные тенденции. Они в том, что мы сравняли счёт в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне. Почему плохо били буллиты? Ребята много сил оставили в клубах, понятно, но надо же как-то до ворот доезжать… Дадонов? Надеюсь, когда выйдут Гусев и Дацюк, всё будет лучше. Мне понравилось, как сыграли Галиев и Ткачёв», — цитирует Воробьёва РИА Новости.

Он также рассказал о том, что примерно определился с составом на чемпионат мира в Дании.

«У нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем идти день за днем. Виктор Тихонов приболел, поэтому не играл. Кирилл Капризов? Ему надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление, может быть, только в третьей игре выйдет», — добавил наставник.