Бобровский не сыграет на ЧМ-2018 по хоккею из-за травмы
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдёт в Дании.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Отмечается, что вратарь не сыграет на турнире из-за травмы, подробности которой не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Задоров пропустит ЧМ-2018 по хоккею из-за операции.
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