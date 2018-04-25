Бобровский не сыграет на ЧМ-2018 по хоккею из-за травмы

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдёт в Дании.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Отмечается, что вратарь не сыграет на турнире из-за травмы, подробности которой не разглашаются. Ранее сообщалось, что Задоров пропустит ЧМ-2018 по хоккею из-за операции.