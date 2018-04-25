Задоров пропустит ЧМ-2018 по хоккею из-за операции
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не сможет приехать в расположение сборной России для участия в чемпионате мира.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Александра Тыжных.
Он заявил, что на следующей неделе Задоров перенесёт операцию, так как у него повреждено плечо.
Мировое первенство состоится в Дании с 4 по 20 мая.
Ранее сообщалось, что хоккеист Проворов выбыл на срок до восьми недель из-за травмы.
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