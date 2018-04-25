Задоров пропустит ЧМ-2018 по хоккею из-за операции

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не сможет приехать в расположение сборной России для участия в чемпионате мира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Александра Тыжных.

Он заявил, что на следующей неделе Задоров перенесёт операцию, так как у него повреждено плечо.

Мировое первенство состоится в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что хоккеист Проворов выбыл на срок до восьми недель из-за травмы.