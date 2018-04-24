«Посвятил команде всего себя»: как блестящая игра Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в полуфинал конференции НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче серии и вышел в полуфинал Восточной конференции НХЛ. Главной звездой матча был признан Александр Овечкин, оформивший дубль. В следующем раунде подопечные Барри Тротца сыграют с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Питтсбург Пингвинз». Как клуб из столицы США переломил ход в противостоянии с командой из Огайо — в материале RT.

После поражения в двух стартовых матчах серии с «Коламбусом» «Вашингтон» выиграл три следующие встречи и мог оформить выход в полуфинал конференции уже в шестой игре. Однако для этого подопечным Барри Тротца необходимо было сломить сопротивление соперника на его площадке.

В итоге зрители увидели град голов, а интрига сохранялась до самых последних секунд. В очередной раз одними из главных действующих лиц стали российские хоккеисты. На этот раз все лавры достались представителям столичного коллектива. Уже на 13-й минуте счёт не только в матче, но и своим голам в плей-офф открыл Дмитрий Орлов. Защитник получил шайбу у правого борта, обыграл соперника и направил снаряд точно над плечом Сергея Бобровского.

В первой двадцатиминутке коллективы больше не отличились, однако во второй события стали разворачиваться стремительно. Сначала капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо восстановил паритет, а после своё веское слово сказал лидер «Вашингтона» Александр Овечкин. В течение пяти с половиной минут россиянин дважды огорчил Бобровского и вывел свою команду вперёд.

В эпизоде с первым голом 32-летний москвич поборолся на пятачке и сыграл на добивании после выстрела Брукса Орпика. Второе взятие ворот нападающий оформил в своём фирменном стиле. Во время розыгрыша большинства он занял свою излюбленную позицию в круге вбрасывания и неотразимо бросил в ближний угол. Причём среди ассистентов выступил его соотечественник Евгений Кузнецов.

Овечкин стал первым игроком в истории «Вашингтона», которому удалось забросить 50 шайб в плей-офф. В настоящий момент на счету российского форварда 51 гол и 47 результативных передач в 103 встречах.

«Коламбус» не думал сдаваться и уже на третьей минуте заключительного периода сократил отставание в счёте — Пьер-Люк Дюбуа поразил ворота соперника. Однако «Кэпиталз» ответили на это сразу двумя шайбами, причём обе были забиты после сольных проходов. Сначала Деванте Смит-Пелли неотразимо пробил в «девятку», а после «столичные» отличились в меньшинстве. Чандлер Стивенсон убежал в контратаку и издевательски направил шайбу между щитков Бобровского. Для Сергея этот матч сложился крайне неудачно. В отличие от предыдущих встреч по воротам голкипера было нанесено не так много бросков — 27, однако ему удалось справиться лишь с 22 из них.

Также концовка серии обернулась провалом для ещё одного российского хоккеиста. Артемий Панарин впечатляюще смотрелся на старте противостояния с «Вашингтоном» и в первых трёх встречах набрал семь (2 + 5) очков. Однако в трёх последних матчах он не отметился ни одним результативным действием и закончил их с показателем полезности «-6». Однако даже это не помешало ему стать лучшим бомбардиром коллектива в плей-офф.

Ник Фолиньо отказывался сдаваться и за 11 минут до финальной сирены сократил разницу в счёте до двух шайб. Капитан «Коламбуса» оформил дубль, но его старания спасти ситуацию оказались тщетны. Его команда прекращает борьбу за Кубок Стэнли.

В последние минуты Джон Торторелла пошёл на отчаянный шаг — снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, но это обернулось шестым голом «Вашингтона». Ларс Эллер перехватил шайбу на своей половине площадки и направил её в пустые ворота соперника.

Таким образом, «Кэпиталз» второй год подряд прошли первый раунд плей-офф. Причём лишь второй раз в истории им удалось сделать это, проигрывая по ходу серии со счётом 0:2. В последний раз «столичные» одерживали волевую победу в 2009 году, когда оказались сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Теперь их ждёт тяжелейшее испытание в лице действующего обладателя Кубка Стэнли — «Питтсбург Пингвинз». Хоккеисты из Пенсильвании два года подряд становятся чемпионами и всерьёз нацелены продлить серию до трёх, получив статус команды-династии. Принципиальным это противостояние делает тот факт, что в прошлом сезоне именно Евгений Малкин и компания преградили «столичным» дорогу к финалу Восточной конференции.

«Я не могу дождаться (встречи с «Питтсбургом». — RT). Для нас это великолепная возможность сделать шаг вперёд. Да, «Питтсбург» два раза подряд выиграл Кубок Стэнли, они знают, как играть, как справляться с давлением. Для нас это будет грандиозная серия», — цитирует The Washington Post Овечкина, который был признан главным героем шестого матча с «Коламбусом», а также второй звездой дня.

Комментируя игру Александра, форвард «Коламбуса» Мэттью Калверт заявил, что каждое касание шайбы россиянином может оказаться роковым.

«Овечкину нельзя давать шайбу. Во время этой серии мы слишком многое ему позволяли, что в итоге стоило нам победы», — признался расстроенный игрок.

Партнёр Овечкина по команде Ти Джей Оши признался, что Александр — пример для всех в коллективе. Он выразил восхищение самоотверженностью россиянина, который заблокировал бросок соперника на последних минутах встречи. Высоко поступок Овечкина оценил и его тренер.

«Он посвятил команде всего себя. Именно в такие моменты человек завоёвывает авторитет у партнёров по клубу. Необходимая деталь, которая позволяет тебе побеждать», — заявил наставник «Вашингтона» Барри Тротц.

Он также выразил мнение, что не стоит вспоминать о поражении от «Питтсбурга» в прошлом году.

«Мы испытывали серьёзные проблемы во втором раунде, нам необходимо поверить друг в друга. Не стоит обращать внимания на то, что было в предыдущие годы. Это новый сезон и новая серия», — отметил Тротц.

Что касается «Блю Джекетс», он остался последним клубом лиги, которому ни разу не удавалось преодолеть первый раунд плей-офф. До старта нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли подобным «достижением» могли похвастаться ещё два клуба — «Виннипег Джетс» и проводящий первый сезон в НХЛ «Вегас Голден Найтс». Однако оба коллектива успешно пробились в полуфинал своих конференций и вычеркнули себя из позорного списка.

Впрочем, для «Коламбуса» есть и радостные новости. Их голкипер Сергей Бобровский вошёл в число претендентов на «Кинг Клэнси Трофи». Этот приз ежегодно вручается хоккеисту, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. В число соискателей почётной награды вошло по одному представителю каждого клуба НХЛ, среди которых Здено Хара из «Бостон Брюинз», Тайлер Сегин из «Даллас Старз» и братья Даниэль и Хенрик Седины из «Ванкувер Кэнакс».

Запоминающимся этот день стал для ещё одного российского хоккеиста. Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился двумя результативными передачами в матче с «Бостон Брюинз» и помог своей команде сравнять счёт в серии — 3:3. Причём для 26-летнего москвича эти очки стали первыми в карьере в плей-офф. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу канадского коллектива. Судьба последней путёвки в четвертьфинал Кубка Стэнли решится в ночь на 26-е апреля в столице штата Массачусетс.