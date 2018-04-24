Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В шестом матче серии Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин отметился дублем и помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.
Первой звездой дня стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 32 броска по воротам из 33 во встрече с «Бостон Брюинз».
Третьей звездой стал его партнёр по команде — нападающий Митч Марнер, записавший себе в актив гол и результативную передачу.
Ранее сообщалось, что вратарь «Коламбуса» Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи».