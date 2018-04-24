Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В шестом матче серии Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин отметился дублем и помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.

Первой звездой дня стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 32 броска по воротам из 33 во встрече с «Бостон Брюинз».

Третьей звездой стал его партнёр по команде — нападающий Митч Марнер, записавший себе в актив гол и результативную передачу.

Ранее сообщалось, что вратарь «Коламбуса» Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи».

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