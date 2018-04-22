Неутешительный дебют Воробьёва: сборная России не смогла одержать ни одной победы на чешском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею уступила национальной команде Чехии в заключительном матче третьего этапа Еврохоккейтура. На гол Алексея Кручинина хозяева соревнований ответили двумя заброшенными шайбами. Подопечные Ильи Воробьёва не смогли одержать ни одной победы и заняли последнее место на турнире. Итоги выступления на Чешских играх — в материале RT.

Чешский этап Еврохоккейтура стал для сборной России первым турниром под руководством Ильи Воробьёва. Однако назвать его удачным нельзя. В первых двух матчах команда не смогла одержать ни одной победы, поочерёдно уступив шведам и финнам. Тем самым она лишила себя даже теоретических шансов на победу в турнире. Причём особую тревогу вызывало то, с каким трудом россиянам давались заброшенные шайбы — в стартовых турах им удалось отличиться лишь дважды.

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С одной стороны, можно было посетовать на то, что в составе национальной команды отсутствует ряд лидеров. Илья Ковальчук и Павел Дацюк приняли решение не выступать на Еврохоккейтуре, а хоккеисты московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» продолжают борьбу за Кубок Гагарина. Однако на их место пришли сразу несколько хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Евгений Дадонов, Павел Бучневич и Антон Слепышев. Также участие в соревновании принимал один из главных героев Олимпиаде в Пхёнчхане — форвард СКА Никита Гусев.

Своё выступление на турнире россияне завершали матчем против национальной команды Чехии. Подопечные Йозефа Яндача уверенно переиграли Швецию и Финляндию и гарантировали себе победу на домашнем этапе Еврохоккейтура. В свете неуверенного выступления коллектива Воробьёва, хозяева соревнований имели статус явных фаворитов. Кроме того, в этой встрече не принимали участия Дадонов и Гусев.

Российская команда активнее начала встречу, однако соперники выдержали стартовый натиск, а после начали брать инициативу в свои руки. В этом им помогли сами россияне. На седьмой минуте встречи удаление заработал Виктор Тихонов, и чехи воспользовались численным большинством. Филип Задина стал автором результативной передачи, а Филип Хитил переправил шайбу в ворота олимпийского чемпиона Василия Кошечкина.

Россияне чаще бросали по воротам соперника, но преобразовать это в голы не могли. Так, мог отличиться Алексей Кручинин, но Давид Риттих спас ворота после его выстрела с правого края. Ближе к концу первой двадцатиминутки чешский вратарь допустил грубейшую ошибку при вводе шайбы в игру, попав в конёк Никиты Сошникова. К его счастью, снаряд после рикошета пролетел выше ворот.

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© David Tanecek

Второй период начался для россиян с сильного потрясения — уже на 14-й секунде подопечные Яндача удвоили своё преимущество. Давид Томашек совершил рывок по правому краю и прострелил в центр. Матей Странски в одно касание направил шайбу в ворота Кошечкина.

Сборная России быстро пришла в себя и попытались отыграться. Подопечные Воробьёва устроили настоящую осаду ворот Риттиха. Во втором периоде они нанесли 17 бросков против шести у соперника, но послать шайбу в сетку не удалось.

Россиянам удалось отличиться лишь за десять минут до конца основного времени встречи. Им потребовалось всего 14 секунд, чтобы реализовать большинство после удаления Филипа Хлапика. Максим Мамин получил шайбу после вбрасывания и мощно бросил по воротам. Риттих справился, но на добивании сыграл Кручинин.

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В концовке отличный шанс сравнять счёт имел Тихонов, однако не смог реализовать выход один на один с Риттихом. За минуту до конца матча россияне пошли на риск и выпустили шестого полевого игрока, но создать что-то действительно опасное у ворот противника не смогли. Они хорошо контролировали шайбу в зоне оппонента, но до бросков дело не дошло. Чехи уверенно отзащищались и одержали третью победу на домашнем этапе Еврохоккейтура.

Илья Воробьёв провалил свой дебют с национальной командой России. Под его руководством сборная не смогла одержать ни одной победы на Чешских играх и заняла последнее место на турнире. При этом лишь в заключительном матче соревнований россияне смогли продемонстрировать яркий хоккей, однако даже это не позволило добиться успеха и забросить более одной шайбы за игру.

Последний раз российские хоккеисты трижды проиграли на Еврохоккейтуре в 2000 году, до этого — в 1997-м. Однако тогда участие в турнирах принимали пять команд — помимо традиционной четвёрки в соревнованиях выступала команда Канады.

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© David Tanecek

Также неудачно для россиян сложились Чешские игры в 1998 году. Тогда подопечные Александра Якушева не смогли одержать ни одной победы на турнире, однако с хозяевами первенства сыграли вничью.

У новоиспечённого наставника сборной страны осталось совсем немного времени, чтобы решить проблемы команды. Уже через четыре дня стартует заключительный этап Еврохоккейтура в Швеции, а 4 мая россияне проведут свою первую встречу на чемпионате мира в Дании. Их соперником в матче открытия станут французы.

Сам Воробьёв после игры посетовал на низкую реализацию моментов.

«По содержанию игра была неплохая, но с такой реализацией моментов здесь делать нечего. Усталость и волнение? Понемногу всего. Усталость, потому что некоторые ребята приехали с корабля на бал, долгое время не катались, провели буквально пару тренировок. Сочетания трогать рано, они и сегодня были экспериментальные, мы просматриваем игроков. Некоторых из них мы на таком уровне вообще не видели, или не видели года три, потому что они уезжали за океан», — приводит слова главного тренера официальный сайт ФХР.

Автор единственной шайбы в составе сборной России Кручинин также отметил плохую реализацию.

«Редко собой доволен. Всегда есть, в чем добавить. Посмотрел на уровень сборной. По сравнению с прошлым годом, по тому, как я себя ощущал на льду — в этот раз сыграл удачнее. Чувствовал себя более уверенно. Но ещё много над чем предстоит поработать. И как показала сегодняшняя игра, в первую очередь — над реализацией. На таком уровне нельзя упускать так много моментов. Пятьдесят процентов своих моментов нужно реализовывать, иначе выиграть будет тяжело», — подвёл итоги матча нападающий.