Свои стены не помогли: сборная России уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Челябинске и Магнитогорске. Подопечные Александра Зыбина проиграли национальной команде Финляндии со счётом 4:5. После матча наставник назвал причины неудачи, а также рассказал о намерении изменить состав звеньев. О выступлении россиян на ЮЧМ — в материале RT.

Впервые за последние пять лет Россия принимает чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 18 лет. В 2013 году соревнования проходили в будущей столице зимних Олимпийских игр — Сочи, но успеха сборная страны тогда не добилась. Подопечные Игоря Кравчука стали лишь четвёртыми, а золото завоевали канадцы. Матчи юбилейного, 20-го первенства планеты принимают Челябинск и Магнитогорск.

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К нынешнему турниру российская сборная подошла с серьёзными кадровыми потерями. По состоянию здоровья в Россию не приехал лидер национальной команды Андрей Свечников. Уроженец Барнаула защищает цвета клуба Канадской хоккейной лиги (CHL) «Бэрри Кольтс» и является одним из самых перспективных игроков мира. По сведениям Центрального скаутского бюро НХЛ, форвард конкурирует с шведским защитником Расмусом Далином за звание первого номера драфта НХЛ 2018 года.

Изначально появилась информация, что клуб наложил запрет на выступление игрока на первенстве мира среди юниоров, однако Федерация хоккея России обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF), и разрешение было получено. Однако позднее сам Свечников написал письмо в ФХР, в котором объяснил свою неявку на турнир проблемами со здоровьем. По той же причине не выступит на чемпионате ещё один игрок из CHL — Александр Хованов.

В рамках нынешнего турнира россияне провели две встречи и в обоих выходили победителями. В стартовом матче турнира они не оставили ни единого шанса французам, забросив в ворота соперника семь шайб. Главным героем встречи стал 17-летний нападающий Кирилл Марченко, который записал на свой счёт гол и две результативные передачи.

Однако игра с Францией была лишь разминкой перед сражением с чехами. Встреча с традиционно неудобным оппонентом получилась не такой простой. Подопечные Зыбина долго не могли поразить ворота Лукаша Достала, при этом сами пропустили спустя 18 минут после стартового свистка. Но по ходу матча россияне смогли собраться и забросить три шайбы подряд. Гол Войтеха Стржондолы за две минуты до конца уже ничего не решил.

В третьем матче группового этапа соревнований россиян ждал серьёзный экзамен в виде действующих вице-чемпионов мира — сборной Финляндии. Принципиальности этому противостоянию добавлял тот факт, что в полуфинале прошлогоднего первенства в Словакии подопечные Зыбина уступили именно финнам.

Парни из U18 уже на "Тракторе", готовятся к матчу против команды Финляндии. Делимся с вами кадрами приезда нашей сборной: pic.twitter.com/hioywGcwyl — Хоккей России (@russiahockey) 22 апреля 2018 г.

Уже в дебюте встречи команды по разу поразили ворота друг друга. На гол одного из лучших бомбардиров турнира — Никласа Нордгрена — россияне ответили точным броском в исполнении Александра Жабреева. Спустя две минуты подопечные Зыбина вышли вперёд: численным преимуществом воспользовался Кирилл Марченко. Однако удержать преимущество не удалось: счёт сравнял Кристиан Танус.

В первой половине второго периода преимущество было на стороне финских хоккеистов. Они чаще угрожали воротам Амира Мифтахова, но вратарь раз за разом выручал команду. Но к концу двадцатиминутки подопечные Зыбина сначала выровняли игру, а после начали склонять чашу весов в свою пользу. Отличную возможность отличиться имел Василий Подколзин. Нападающий оказался один на один с Юстусом Аннуненом, но переиграть финского голкипера не смог.

Все основные события развернулись в концовке периода, а на первый план вышла игра в неравных составах. Сначала большинство реализовали россияне: красивую комбинацию с участием Марченко и Журавлёва точным броском завершил Морозов. Спустя 61 секунду разницу в счёте удвоил Павел Дорофеев, но сохранить комфортный перевес снова не получилось. За девять секунд до сирены уже финны воспользовалась численным преимуществом.

К сожалению, заключительный период сборная России провалила. Финны больше контролировали шайбу и уже семь минут спустя сравняли счёт. После передачи всё того же Тануса отличился Пеетро Сеппала. Россияне попытались перехватить инициативу, но пропустили снова: после броска Микко Кокконена дубль оформил Нордгрен. Подопечные Зыбина попытались организовать штурм ворот Ануннена, но создать опасный момент не удалось.

Наставник российской команды отдал должное оппонентам и рассказал, что стало причиной поражения в матче с Финляндией.

«Соперник достойный. Финны отдыхали лишний день. Они были быстрее, мобильнее, но мы смогли перестроиться. Во втором периоде сыграли 1-3-1, но опять глупые ошибки в обороне позволили сопернику забросить ненужные шайбы», — приводит слова Зыбина «Спорт-Экспресс».

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Также тренер выразил мнение, что неудачное выступление россиян можно объяснить плотным графиком турнира.

«Во-первых, усталость сказывается и ведёт за собой невнимательность, поэтому люди совершают ошибки. Мы предупреждали, что треугольник из защитников и центральных нападающих должен играть ближе и плотнее. Из-за этого получили первый гол, а за девять секунд до второго перерыва — необязательную шайбу в раздевалку», — отметил специалист.

Также Зыбин объяснил, почему четыре из девяти всех пропущенных на турнире шайб российская сборная пропустила в заключительные 20 минут матчей.

«На прошлых турнирах не было проблем. Возможно, в подсознании сидит. Мы говорим, что нужно продолжать играть в атаке, а сами начинаем пятиться к воротам. От этого соперник, видя, что мы не подбираем игроков в средней зоне, нагнетает обстановку у наших ворот», — сказал тренер.

Зыбин также заявил, что не доволен игрой форварда Руслана Исхакова и намерен произвести изменения в сочетаниях перед заключительным матчем группового этапа турнира.

Сборная России потерпела первое поражение на домашнем первенстве и продлила свою безвыигрышную серию в матчах с Финляндией на ЮЧМ до трёх матчей. В последний раз российские хоккеисты побеждали финнов на турнире в 2013 году.

Однако это поражение вряд ли сможет помешать россиянам выйти в плей-офф турнира. После трёх матчей подопечные Зыбина занимают второе место и имеют в своём активе шесть очков. В заключительной встрече группы B они сыграют с национальной командой Словакии.