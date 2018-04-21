Сборная России переиграла чехов на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира среди юниоров в Челябинске.

В матче второго тура российские хоккеисты переиграли чехов со счётом 3:2. За сборную России забили Иван Морозов (36-я минута), Василий Подколзин (50-я) и Павел Дорофеев (53-я минута). У Чехии отличились Якуб Лауко (18-я минута) и Войтех Стржондала (59-я минута). Лучшим игроком в составе российской команды признан Александр Жабреев, отметившийся результативной передачей. Следующим соперником россиян станет сборная Финляндии. Матч пройдёт 22 апреля. Ранее сборная России разгромила команду Франции в первом туре группового этапа юниорского ЧМ-2018.