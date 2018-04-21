Триумф обернулся поражением: детскую хоккейную команду лишили наград после победы в турнире

Детскую хоккейную команду «Снеговик» из станицы Кущёвской лишили победы в первенстве Краснодарского края. Родители игроков написали открытое письмо в Федерацию хоккея России с жалобой на несправедливость местных спортивных функционеров. Они убеждены, что у детей отобрали победу под надуманным предлогом, когда уже были готовы и подписаны наградные листы, чтобы отдать первое место другому коллективу. Организаторы соревнований при этом утверждают, что виноват тренер «Снеговика»: перед встречей он вопреки регламенту заменил нескольких игроков на более сильных, благодаря чему его команда обыграла соперников.

Открытое первенство Краснодарского края среди юношей 2005 года рождения и младше проходило в апреле в городе Ейске. По итогам первого этапа соревнований лидером был ХК «Витязь» из Тихорецка под руководством тренера Владимира Тусова. Его команда набрала 9 очков, в активе остальных коллективов — «Снеговика» из станицы Кущёвской, ХК «Орлы» из Ейска и ХК «Горячий Ключ» из одноимённого города — было по 3 очка.

Перед финалом ХК «Витязь» называли фаворитом — ему было достаточно одержать победу хотя бы в одном матче, чтобы занять первое место. Однако неожиданно «Витязь» проиграл «Снеговику» со счётом 1:10, встреча с «Горячим Ключом» также закончилась для них поражением по буллитам при счете 1:2, а в последний день соревнований «Витязь» уступил ХК «Орлы» — 0:1.

Как уверяют родители игроков «Снеговика», тренер ХК «Витязь» решил любой ценой вырвать первое место у команды из Кущёвской. Владимир Тусов якобы сделал звонок исполнительному директору Федерации хоккея с шайбой города Сочи Андрею Дмитриеву, после чего тот распорядился отдать первое место «Витязю», а «Снеговик» переместить на последнее, четвёртое.

На момент, когда было принято решение, рассказывают родители хоккеистов, судейская коллегия уже официально объявила «Снеговик» победителем, разместила информацию об этом на стенде вестибюля ледового дворца и выписала наградные листы на каждого участника команды.

Формальным основанием для отмены победы стал тот факт, что тренер «Снеговика» внёс новых игроков в заявочный лист, поданный к финальным играм.

Новые игроки

Как утверждают родители, Положение о проведении краевых соревнований по хоккею на 2018 год не запрещает дозаявку новых игроков. С ними согласен и тренер команды Александр Меняйло. В беседе с RT он сообщил, что мандатная комиссия без каких-либо вопросов допустила хоккеистов «Снеговика» к играм.

«В финальном этапе смогли участвовать не все игроки: двое заболели, один уехал, — рассказывает Меняйло. — В соответствии с регламентом я сделал вторую именную заявку и внёс туда игроков на замену. Мандатная комиссия посмотрела её и допустила команду к игре».

Тренер подчеркнул, что ни у кого не было жалоб и протестов по ходу матча, когда «Снеговик» начал обыгрывать соперников.

«По итогам двух кругов мы выходим на первое место, — рассказывает Меняйло. — Уже печатаются все документы, вывесили объявление с печатью, что заняли первое место, отпечатаны грамоты. И тут звонок директору сочинской федерации, и он на основании того, что во втором круге играли ребята, которых не было в первом, отменяет победу».

Как отмечает тренер, обычно между первым и вторым кругами идёт дозаявочная кампания. Однако в этом первенстве процесс не был регламентирован, поэтому замена игроков не была запрещена. Теперь Меняйло ждёт ответа от Федерации хоккея России, надеясь, что там разберутся в ситуации.

Дети же, по словам родителей, очень расстроены: они были уверены, что победили в первенстве, но за несколько минут триумф обернулся поражением.

«Сын расстроился, да и все очень переживают, — сообщила RT мать одного из хоккеистов Екатерина Рыжикова. — Выиграть все встречи — и не получить никакой награды! Причём было бы из-за чего! Просто была дозаявка одного игрока, а это совершенно обычное дело в таких матчах: кто-то заболел, кого-то школа не отпустила. Это не повод лишать детей медалей».

«Тренер виноват сам»

Совсем иная позиция у организатора первенства и исполнительного директора Федерации хоккея с шайбой города Сочи Андрея Дмитриева, который и отменил победу «Снеговика». По его словам, Александр Меняйло нарушил правила и тем самым лишил детей первого места.

«Срок дозаявочной кампании закончился 31 января. А они привезли нового игрока и новую заявку», — рассказывает Дмитриев.

«Мы им сказали, что дозаявки закончились. А они всё равно выпустили на лёд этого игрока. Все дети в масках, там не поймёшь. А потом разобрались и увидели нарушение.

Из-за этого «Снеговику» было засчитано в трёх матчах техническое поражение, и они опустились вниз. Им нужно тренера винить: ради одного игрока подставил всю команду. А они жалуются в федерацию», — отметил он.

По словам Дмитриева, тренер должен был заранее объяснить, что у него не хватает людей. В этом случае комиссия обзвонила бы другие команды, и было бы принято коллегиальное решение о допуске «Снеговика». Меняйло же, как предполагает Дмитриев, решил просто заменить слабых хоккеистов на сильных, никому об этом не сказав и не предоставив справок о болезни игроков из постоянного состава.

«Тренер лукавит, родители раздули шум, считают, что их обманули, — говорит Дмитриев. — Получается, на первом этапе «Снеговик» проиграл всем, а на втором почему-то стал у всех выигрывать.

Тот ребёнок, которого дозаявил тренер, закончил турнир в Москве и приехал сюда играть. У него заведомо уровень повыше, раз он в Москве играет».

Андрей Дмитриев подчеркнул, что не видит оснований для пересмотра результатов. По его словам, было бы справедливо, если бы в сложившейся ситуации был наказан именно тренер Александр Меняйло. Однако за дозамену игроков регламент не предусматривает никакого взыскания.