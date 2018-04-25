Навстречу Америке: юниорская сборная России по хоккею сыграет с США в четвертьфинале домашнего чемпионата мира

На чемпионате мира по хоккею среди юниорских команд, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, завершился групповой этап. Сборная России заняла второе место, потерпев поражение только от сверстников из Финляндии. В четвертьфинале подопечные Александра Зыбина встретятся с командой США. RT рассказывает, как завершилась первая часть турнира для хозяев льда.

Сезон в Континентальной хоккейной лиге подошёл к концу, но на площадках Челябинска и Магнитогорска всё ещё слышны крики болельщиков и свист летящих шайб. В эти дни на Южном Урале проходит чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Среди состязаний, проходящих под эгидой Международной федерации хоккея, этот турнир остаётся самым неприступным для российских хоккеистов. Даже Олимпийские игры в этом году удалось выиграть, а первенство планеты самых молодых хоккеистов не покорялось сборной России уже 11 лет.

К такой череде неудач приводили скандалы, которые в юниорском хоккее могут принимать самые неожиданные формы. Это и мельдониевые разбирательства, и отчисления за нарушение дисциплины, и необъяснимый выбор игроков. В этот раз подготовка к домашнему чемпионату мира тоже не прошла гладко. В сборную не вошёл талантливый юниор Григорий Денисенко, который уже привлекался во взрослую команду ярославского «Локомотива».

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Главный тренер юниорской дружины Александр Зыбин утверждал, что у форварда болит плечо, игрок эту информацию опровергал, а в кулуарах ходили разговоры о наказании хоккеиста за его вспыльчивость и склонность к жёсткой манере игры. Впрочем, на фоне прошлых неурядиц, которые творились со сборной, странное отсутствие высоко оценённого скаутами НХЛ игрока даже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Нет в команде и двух звёзд заокеанских юниорских лиг — Андрея Свечникова и Александра Хованова. Оба не смогли присоединиться к сборной из-за проблем со здоровьем. Тем не менее без ударной тройки нападающих сборная России достаточно уверенно прошла групповой этап домашнего чемпионата мира и заняла второе место в группе.

Первую игру подопечные Зыбина провели против французов — дебютантов высшего дивизиона. То, что эти соперники вызывать трепета не должны, доказывал их выставочный матч с США. Тогда французская команда пропустила 15 безответных шайб. Россияне забросили в два раза меньше — только семь. К слову, во всех последующих играх французы пропускали как минимум столько же. Уверенная стартовая победа омрачилась только двумя событиями. Вратарь Амир Мифтахов остался без «сухаря» за две минуты до финальной сирены, а Руслан Исхаков получил травму, из-за которой не доиграл матч.

Встреча с Чехией должна была стать более серьёзным испытанием. Чехам нужно было реабилитироваться после поражения в принципиальном дерби со Словакией, и ещё в первом периоде они наказали россиян за удаление. После перерыва уже соперники слишком часто нарушали правила, и хозяева льда поспешили воспользоваться этим шансом. Иван Морозов точно пробил из круга вбрасывания, где для него не нашлось никакой опеки. Счёт так и оставался ничейным до середины третьего периода, когда у чехов обнажились проблемы с физической подготовкой: они просто не успевали за быстрыми прорывами, которые закончились голами Василия Подколзина и Павла Дорофеева. Напоследок чехи отыграли одну шайбу, когда сняли вратаря, но от поражения их это не спасло.

Уже на следующий день россиян ждал главный матч группового этапа — со сборной Финляндии, которая наряду с командами США и Канады значится главным фаворитом любого юниорского турнира. Первый период прошёл в равной борьбе и закончился со счётом 2:2. После перерыва финны чаще напрягали Мифтахова, но сами пропустили дважды от Морозова и Дорофеева. Если бы не досадный гол за девять секунд до сирены, итогами двух третей матча можно было бы восхититься: заработал розыгрыш большинства, атаки стали разнообразнее. Но отставание в одну шайбу финны смогли отыграть: игроки Суоми оказались более техничными и дважды отличились в заключительном игровом отрезке.

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К последнему туру россияне делили второе место в турнирной таблице со словаками — главной сенсацией этого турнира. Тем временем в параллельной группе первые три места давно обеспечили себе Канада, Швеция и США. Выбирать соперника по четвертьфиналу не было смысла: любой из них крайне силён. Так что подопечные Зыбина постаралась сыграть со словаками на победу. Поначалу, правда, это совсем не получалось. Соперник показал, как надо разыгрывать численное преимущество, и менее чем за две минуты забросил три шайбы.

Мифтахову пришлось покинуть рамку, и в игру вступил Даниил Исаев. Словаки немного успокоились и позволили Кириллу Марченко после борьбы на пятачке отыграть одну шайбу, но противник вернул себе разгромное преимущество к середине матча. Россиянам нужно было чудо, и оно произошло: те же три гола за две минуты привели в восторг челябинскую ледовую арену «Трактор». В третьем периоде словаки вновь вышли вперёд, но ненадолго: Исхаков двумя бросками перевёл игру в овертайм. Там Исаеву пришлось напрячься, но он справился со всеми четырьмя бросками. В серии буллитов российский вратарь был всё так же надёжен и принёс победу своей команде.

Теперь хозяев льда ждёт упорный четвертьфинальный матч с США, который состоится 26 апреля. Хотя американцы обыграли только Белоруссию и Швейцарию, в проигранных матчах с Канадой и Швецией они нанесли 72 броска, а свои три гола из пяти оформили в большинстве. Главные нападающие сборной США Джек Хьюз и Оливер Уолстром занимают лидерские позиции в рейтинге бомбардиров, хотя у них не было шанса добыть лёгкие очки во встрече с Францией. Российскую команду ждёт непростой первый раунд плей-офф.