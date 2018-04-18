Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал номинантом на приз «Везина Трофи» — лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного чемпионата.

Василевский помог «Тампе» занять первое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате. В 65 матчах он одержал 44 победы. Показатель отражения бросков россиянина составляет 92%. Также на его счету восемь матчей, сыгранных на ноль.

В список номинантов также попали финн Пекка Ринне из «Нэшвилл Предаторз» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Единственным россиянином, получавшим «Везина Трофи», является вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, побеждавший в данной номинации в 2013 и 2017 годах.

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии в Лас-Вегасе.

Ранее хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в четвёртом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышли в 1/4 финала Кубка Стэнли.

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