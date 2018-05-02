Ярче Олимпиады: почему стоит следить за чемпионатом мира по хоккею в Дании

В 2018 году чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Дании, отошёл на второй план из-за прошедшей в Пхёнчхане Олимпиады. Тем не менее первенство обещает порадовать болельщиков очень зрелищными матчами. Главным фаворитом считается сборная Канады, где в этом году собрались молодые, но уже успевшие заявить о себе игроки. Соревнования также станут первой серьёзной проверкой нового тренера команды России Ильи Воробьёва. Между тем среди аутсайдеров турнира может развернуться ожесточённая борьба за выживание, ведь последние команды в группах опустятся в первый дивизион.

Постолимпийский чемпионат мира редко вызывает особый интерес среди болельщиков. Смена поколений после главного хоккейного турнира национальных сборных, новые тренеры, только присматривающиеся к своим подопечным, и нежелание звёзд принимать участие в двух изнурительных международных турнирах за полгода практически всегда делали такие континентальные первенства проходными.

Принципиальное значение они имели только для тех наций, которые давно нигде не блистали и, в частности, горели желанием взять реванш за неудачу на Играх. Или, напротив, вписать своё имя в историю в качестве сборной, выигравшей и Олимпиаду, и ЧМ в один и тот же год. В последний раз это удавалось Швеции в 2006-м.

В Дании всё будет иначе. Неоднозначное решение НХЛ не отпускать игроков лиги в Пхёнчхан в совокупности с откровенно слабыми результатами топ-сборных на Олимпиаде привело к тому, что многие находящиеся на хорошем счету за океаном хоккеисты — от словацкого ветерана Андрея Секеры до восходящей канадской суперзвезды Конора Макдэвида — даже после тяжёлого клубного сезона выразили желание выступить на ЧМ.

Поэтому как минимум по подбору исполнителей грядущий турнир видится гораздо сильнее Игр-2018. Ведь даже не хватающие звёзд с неба национальные команды вроде швейцарцев или датчан смогут рассчитывать на помощь хоккеистов, выступающих в Северной Америке.

Настоящий ажиотаж

По давно сложившейся традиции матчи чемпионата мира пройдут в двух ледовых дворцах — «Ройял Арене» в Копенгагене, вмещающей 12 500 зрителей, и комплексе «Юске Банк Боксен» в Хернинге, вмещающем на несколько сотен болельщиков меньше. Основным городом турнира заявлена столица Дании, где будут проходить матчи группы А (в том числе и все поединки с участием сборной России в основном раунде), но окончательный переезд турнира в Копенгаген состоится только перед началом полуфинальной стадии.

Ничего удивительного в этом нет: Хернинг является признанным центром развития хоккея в стране, а местный клуб «Блю Фокс» — самым титулованным среди всех участников национального чемпионата. И именно здесь, в родном городе, пожалуй, наиболее известного датского хоккеиста наших дней, основного голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена, будут выступать хозяева соревнований, посеянные в группу В.

We promise you that it will be quite the "folkfest" in Copenhagen, @HLundqvist30 👌 We hope to see you there! https://t.co/CLrilQ3zBspic.twitter.com/jF2DYvbDgz — 2018 #IIHFWORLDS (@2018IIHFWorlds) 11 апреля 2018 г.

Организаторы предстоящего ЧМ уже успели сообщить о беспрецедентном интересе болельщиков к турниру. Ещё 30 апреля была преодолена отметка в 300 тысяч проданных билетов на поединки мирового первенства.

Явный фаворит

Главным претендентом на победу в Дании эксперты и букмекеры единодушно называют команду Канады. И это закономерно, потому что в 2018-м состав коллектива не уступает по силе канадской сборной, выигравшей первенство двумя годами ранее. Едва ли не главное преимущество родоначальников хоккея над конкурентами (естественно, после фактора Макдэвида, способного едва ли не в одиночку обыграть любого соперника на этом уровне) состоит в юном возрасте и неудовлетворённых титульных амбициях ключевых игроков.

Коннор, ведущий игрок обороны команды Аарон Экблад и пятёрка исполнителей из «Нью-Йорк Айлендерс» во главе с номинантом на приз лучшему новичку сезона в НХЛ Мэтью Барзалом пока что очень далеки от борьбы за Кубок Стэнли со своими клубами. Первенство планеты предоставляет им редкую возможность пополнить список достижений действительно значимой наградой, поэтому бороться за золото «кленовые листья» станут отчаянно.

Обыграть мотивированную команду с ярко выраженным лидером, совершенно точно не уступающую в классе никому из участников ЧМ, будет исключительно сложно, особенно в плей-офф, к началу которого канадцы должны разыграться и почувствовать свою силу.

Единственным относительно слабым звеном в обойме Питерса является вратарская линия. Дарси Кемпер из «Аризона Койотис» и Кёртис Макэлинни, представляющий «Торонто», провели неплохой регулярный чемпионат НХЛ в качестве резервных голкиперов своих команд, но как они проявят себя на совершенно ином уровне ответственности и непривычном для североамериканцев европейском льду, сказать сложно.

Впрочем, как и сборная России на Олимпиаде-2018, Канада на грядущем чемпионате мира может добиться успеха даже в том случае, если голкиперы не будут блистать от матча к матчу. Слишком уж высок уровень мастерства её полевых игроков, чтобы потенциальные проблемы на последнем рубеже становились роковыми.

Теневые претенденты

Из представителей Старого Света наиболее высокие шансы на завоевание медалей ЧМ имеют сборные Швеции и России. Скандинавы начнут турнир в Дании в ранге действующих чемпионов мира, а отечественные хоккеисты двумя месяцами ранее завоевали первое после распада СССР золото Олимпиады.

Впрочем, конкурировать с канадцами им будет непросто. Рикард Грёнборг привезёт на первенство планеты экспериментальный состав с рядом дебютантов взрослых международных турниров (особенно это касается линии нападения, в которой собраны преимущественно выпускники нынешнего и нескольких предыдущих созывов шведской «молодёжки»).

Недавно принявший бразды правления российской командой Илья Воробьёв выиграл лишь один матч после своего назначения из шести, и в Копенгагене, к тому же, не сможет рассчитывать на добрую дюжину заокеанских звёзд — одни травмированы, другие продолжают поход за Кубком Стэнли, а третьи банально нуждаются в отдыхе после насыщенного сезона. Самым болезненным, безусловно, стал «самоотвод» Сергея Бобровского. В отсутствие голкипера «Коламбус Блю Джекетс» тренерскому штабу сборной вновь придётся делать ставку на Василия Кошечкина, в Пхёнчхане чередовавшего отличные матчи с провальными.

Sweden announced 10 NHL players who have committed to join the defending champion at the @2018IIHFWorlds including in the middle @JohnKlingberg, who won #IIHFWorlds gold with @TreKronorse last year.



See who the others are: https://t.co/xdKNA7l2Wh



Photo: Ringuette / HHOF-IIHF pic.twitter.com/efZW1hy5qf — IIHF (@IIHFHockey) 13 апреля 2018 г.

Также в число претендентов на медали традиционно входят команды Финляндии и Чехии, оставшиеся без медалей на Олимпиаде-2018 — им есть что доказывать как самим себе, так и болельщикам. Особенно интересно будет наблюдать за дружиной Йозефа Яндача.

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Во-первых, потому, что накануне 49-летний специалист подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», и предстоящий ЧМ станет для него последним у руля чешской сборной. Во-вторых, одна из самых возрастных команд-участниц Игр-2018 прилично обновилась и откроет для любителей хоккея, не углубляющихся в перипетии юниорских и молодёжных турниров, немало новых имён. Например, нападающего Филипа Задину, считающегося одним из фаворитов летнего драфта НХЛ.

Крайне любопытный ростер на ЧМ собрали и американцы. Звёзд первой величины в нём немного (полностью соответствует данному определению разве что форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн), зато техничных нападающих, своими нестандартными действиями наделавших шороху в сильнейшей лиге планеты — более чем достаточно. Джонни Годро, Алекс Дебринкат, Кэм Аткинсон и многие другие способны превратить сборную США в самую зрелищную команду датского турнира и при удачном стечении обстоятельств замахнуться на нечто большее, нежели банальный выход в плей-офф.

Азиатский аутсайдер

Не менее захватывающей, нежели борьба за медали, обещает стать битва за выживание — по регламенту ЧМ команды, занявшие последние места в каждой из двух групп основного раунда, вылетают в первый дивизион. Исключение организаторами соревнований сделано только для сборной Словакии, поскольку в 2019 году мировое первенство примут Братислава и Кошице.

В пуле В всё более или менее очевидно: избежать понижения в классе сборной Южной Кореи, дебютирующей в элите мирового хоккея, поможет только чудо. Состав восьмёрки, базирующейся в Хернинге, не так уж и силён, несмотря на наличие в ней команд Канады, Финляндии и США: норвежцы и латвийцы, например, в последнее время не впечатляют, и, окажись они в параллельной группе, кровопролитного сражения за сохранение прописки в элите им избежать бы не удалось. Но соседство с главным аутсайдером всего турнира даёт обеим сборным если не гарантию, то как минимум отличные шансы остаться в высшем дивизионе ещё на сезон.

It is taking shape. Here are the groups for the 2018 #IIHFWorlds!



Which games are you looking forward to the most? pic.twitter.com/6p2mz3DZQm — 2018 #IIHFWORLDS (@2018IIHFWorlds) 23 мая 2017 г.

Зато в «российской» группе всё далеко не так однозначно. Её номинальными аутсайдерами считаются австрийцы, повысившиеся в классе в прошлом году. Но, в отличие от корейцев, под руководством Роджера Бэйдера собралась вполне боеспособная команда, способная провести два-три матча с прямыми конкурентами на высоком уровне и зацепиться за место в элите.

Наиболее серьёзную угрозу она будет нести для французов, убедивших приехать на ЧМ только одного из своих НХЛовцев и лишившихся стены на последнем рубеже после того, как легендарный Кристобаль Юэ объявил о завершении карьеры. Впрочем, побороться за жизнь предстоит и белорусам — в её нынешнем виде дружина Дэйва Льюиса не настолько сильна, чтобы с лёгкостью разбираться с середняками дивизиона.

Словом, датский турнир обещает стать одним из наиболее увлекательных за последние годы, даже несмотря на статус постолимпийского. В том числе и для российских любителей хоккея. На грядущем ЧМ им предстоит увидеть и понять, в каком направлении будет развиваться отечественная сборная по окончании эры Знарка — а заодно и оценить её перспективы без ведущих представителей НХЛ в поединках с действительно сильными соперниками, а не оппонентами уровня в лучшем случае Евротура.