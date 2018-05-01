Воробьёв объяснил, почему в составе сборной России нет хоккеистов «Ак Барса»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв объяснил, почему в составе национальной команды на чемпионат мира в Дании не оказалось хоккеистов казанского «Ак Барса» — Станислава Галиева и Владимира Ткачёва.

«Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, что у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

Он также сказал, что ещё не определился с окончательной заявкой на ЧМ.

«В Данию полетят 26 человек. Насчёт того, кто попадёт в окончательную заявку, — у нас есть определённый план, но мы ещё думаем», — заявил Воробьёв.

Ранее бывший главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов не увидел сюрпризов в опубликованном составе сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира в Дании.