Тренер Крикунов: тройка Дацюк — Гусев — Капризов не хуже любой из НХЛ

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Бывший главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов не увидел сюрпризов в опубликованном составе сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира в Дании.

«Состав сборной России объективно сильный, ещё из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ребята могут подтянуться. Вопрос в том, кого привезут канадцы, американцы, финны, шведы. Никаких сюрпризов от Воробьёва. Наша сборная сможет вновь подняться на подвиг и побороться за победу», — цитирует Крикунова РИА Новости.

Он отметил, что звено Павла Дацюка, Никиты Гусева и Кирилла Капризова ничем не уступает любой тройке нападения из НХЛ.

«Это практически олимпийский состав, оборона почти та же. И олимпийская тройка нападения Дацюк — Гусев — Капризов сохранилась. А она не хуже, чем любая энхаэловская», — сказал Крикунов.

Ранее сообщалось, что Дацюк будет капитаном сборной России по хоккею на ЧМ-2018 в Дании.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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