Трус, Левша, Кислый и Дрозд вошли в состав сборной Белоруссии по хоккею на ЧМ-2018

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Тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с Дэйвом Льюисом обнародовал состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Дании.

В список из 25 игроков, опубликованном в «Прессболе», среди которых десять представителей команд Континентальной хоккейной лиги, вошли:

— голкиперы: Иван Кульбаков, Виталий Трус, Михаил Карнаухов;

— защитники: Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (оба — «Динамо» Мн), Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар»), Степан Фальковский, Владимир Денисов, Роман Дюков, Никита Устиненко, Дмитрий Коробов;

— нападающие: Джефф Плэтт (ЦСКА), Егор Шарангович, Сергей Дрозд, Александр Павлович, Шарль Ленгле, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (все — «Динамо» Мн), Максим Сушко, Павел Развадовский, Артём Демков, Александр Матерухин, Артём Левша, Артём Кислый, Артур Гаврус.

Чемпионат мира пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея Чехии объявила состав национальной команды на предстоящий ЧМ.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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