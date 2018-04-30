Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Дании.

В список из 25 игроков, среди которых шесть представителей команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вошли: — голкиперы: Павел Францоуз («Трактор»), Давид Риттих, Доминик Храковина; — защитники: Радко Гудас, Дэвид Музил, Давид Шкленичка, Михал Моравчик, Мартин Планек, Филип Пырохта, Михал Йордан («Амур»), Адам Полашек («Сочи»); — нападающие: Роман Червенка, Андрей Нестрашил, Робин Ганзл (оба — «Нефтехимик»), Роман Горак («Витязь), Радек Факса, Томаш Плеканец, Доминик Кубалик, Дмитрий Яшкин, Михал Ржепик, Мартин Каут, Томаш Хика, Филип Хытил, Мартин Нечас, Роберт Коусал, Давид Штястны. Чемпионат мира пройдёт в Дании с 4 по 20 мая. Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Евгении Дадонов включён в символическую сборную Шведских игр.