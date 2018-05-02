Российские хоккеисты прибыли в Копенгаген на чемпионат мира

Хоккеисты сборной России прибыли в Копенгаген для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Об этом сообщает ТАСС. Турнир состоится в двух городах — в Копенгагене и Хернинге. Все семь матчей группового этапа россияне сыграют в столице Дании. Первым соперником национальной команды России станет Франция. Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании.