Российские хоккеисты прибыли в Копенгаген на чемпионат мира

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Хоккеисты сборной России прибыли в Копенгаген для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Об этом сообщает ТАСС.

Турнир состоится в двух городах — в Копенгагене и Хернинге. Все семь матчей группового этапа россияне сыграют в столице Дании.

Первым соперником национальной команды России станет Франция.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании.

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