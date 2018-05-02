Российские хоккеисты прибыли в Копенгаген на чемпионат мира
Хоккеисты сборной России прибыли в Копенгаген для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.
Об этом сообщает ТАСС.
Турнир состоится в двух городах — в Копенгагене и Хернинге. Все семь матчей группового этапа россияне сыграют в столице Дании.
Первым соперником национальной команды России станет Франция.
Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube