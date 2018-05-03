Кожевников о сборной Канады: зачастую они прилетают на ЧМ отдохнуть, берут с собой жён, ходят по барам
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, можно ли считать сборную Канады фаворитом предстоящего чемпионата мира по хоккею.
«Будут ли канадцы фаворитами чемпионата мира, зависит от того, с каким настроем они приедут. Если не будут валять дурака — дадут результат. Но зачастую ведь они прилетают на ЧМ отдохнуть, берут с собой жён, ходят по барам», — заявил Кожевников в беседе с RT.
Ранее он сказал, что сборная России по хоккею — не проходной двор.
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