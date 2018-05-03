Кожевников о сборной Канады: зачастую они прилетают на ЧМ отдохнуть, берут с собой жён, ходят по барам

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, можно ли считать сборную Канады фаворитом предстоящего чемпионата мира по хоккею.

«Будут ли канадцы фаворитами чемпионата мира, зависит от того, с каким настроем они приедут. Если не будут валять дурака — дадут результат. Но зачастую ведь они прилетают на ЧМ отдохнуть, берут с собой жён, ходят по барам», — заявил Кожевников в беседе с RT.

Ранее он сказал, что сборная России по хоккею — не проходной двор.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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