Киселевич: каждая игра сборной России на ЧМ по хоккею будет напряжённой и интересной

Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич поделился ожиданиями от группового раунда чемпионата мира, стартующего 4 мая в Дании.

«Начинаем с матча с французами — они всегда бегут вперёд. Потом Австрия, которая не любит отдавать победу легко. Белорусов мы знаем, думаю, что будем играть с ними в знакомый нам хоккей в российском стиле. Чехов на Евротуре посмотрели — от них можно всё, что угодно ждать. Потом играем со швейцарцами — это очень динамичная, мобильная команда. Постоянно нужно быть с ними начеку. О том, какими неуступчивыми могут быть словаки, сами знаете — Олимпиаду-то все ещё помнят! Ну и конечно, шведы, у которых будут НХЛовцы. В общем, каждая игра будет напряжённой и интересной», — цитирует хоккеиста «Советский спорт».

По словам Киселевича, лёгких матчей на чемпионате мира по хоккею не бывает, как бы банально это ни звучало.

«Даже если вспомнить прошлый год — да, с некоторыми командами были, казалось, разгромные счета. Но и в этих играх на льду всё совсем непросто. В каждом матче ты выкладываешься — и с фаворитами, и с возможными аутсайдерами турнира. Просто так не выиграешь — нужно сначала забросить шайбу, потом удержать преимущество», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Алексей Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею.