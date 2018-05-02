Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею, заменив Витолиньша

Алексей Жамнов, ранее занимавший должность главы скаутской службы сборной России по хоккею, был назначен старшим тренером национальной команды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сборной.

На посту старшего тренера национальной команды России Жамнов заменил Харийса Витолиньша, контракт которого с Федерацией хоккея России истёк 30 апреля.

В качестве хоккеиста 47-летний Жамнов завоевал три медали Олимпийских игр — золото Альбервиля-1992, серебро Нагано-1998 и бронзу Солт-Лейк-Сити-2002. Кроме того, он отыграл более 800 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею прибыла в Копенгаген, где 4 мая стартует чемпионат мира в элитном дивизионе.