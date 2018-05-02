Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею, заменив Витолиньша

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Алексей Жамнов, ранее занимавший должность главы скаутской службы сборной России по хоккею, был назначен старшим тренером национальной команды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сборной.

На посту старшего тренера национальной команды России Жамнов заменил Харийса Витолиньша, контракт которого с Федерацией хоккея России истёк 30 апреля.

В качестве хоккеиста 47-летний Жамнов завоевал три медали Олимпийских игр — золото Альбервиля-1992, серебро Нагано-1998 и бронзу Солт-Лейк-Сити-2002. Кроме того, он отыграл более 800 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею прибыла в Копенгаген, где 4 мая стартует чемпионат мира в элитном дивизионе.

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