«Задача у России одна — золото»: Кожевников о стартующем ЧМ по хоккею, работе Воробьёва и опыте Дацюка

На стартующем в Дании чемпионате мира по хоккею сборная России должна бороться только за победу — у российских игроков после тяжёлого сезона хватит сил на первенство планеты. Такое мнение в интервью RT высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Эксперт заявил, что назначение Ильи Воробьёва главным тренером команды за месяц до чемпионата мира вызвало у него удивление, а также рассказал, как на первенствах планеты «канадцы валяют дурака».

«Знарок не будет консультировать Воробьёва»

— В сборной России буквально за месяц до турнира произошла смена тренера. Национальную команду покинул Олег Знарок. Стоит ли требовать от Ильи Воробьёва незамедлительного результата?

— Конечно, Воробьёву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку его назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения. Игра у команды есть, а результата нет. Не хватает реализации большинства. Его необходимо наигрывать. С данным компонентом, к сожалению, у российских хоккеистов есть проблемы практически на всех уровнях. А это сейчас главное в хоккее. С самоотдачей, думаю, проблем не будет.

Поэтому в каком-то смысле в случае неудачи можно будет оправдать её странной тренерской рокировкой. Точнее, даже не оправдать, а списать всё на неё. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно.

— Знарок во время ЧМ будет выполнять роль тренера — консультанта сборной. Как думаете, он будет вмешиваться в работу Воробьёва и давать ему советы?

— Конечно, нет. Это лишь формальность. Знарок просто дорабатывает свой контракт с ФХР. Спрашивается, как он будет консультировать Воробьёва, если даже не поедет в Данию? У Ильи своё видение хоккея, свои взгляды на состав и тактику.

— По последним матчам сборной вы заметили изменения в игре команды, которые привнёс новый тренерский штаб?

— Они есть.

Хоккеисты стараются действовать быстрее, по крайней мере в начальной стадии атак. Но пока многовато сумбура.

Плюс игра команде ставится, в том числе исходя из имеющегося у тренера под рукой материала. Об этом тоже нельзя забывать.

— Перед чемпионатом мира сборная под руководством Воробьёва проиграла пять матчей подряд. Стоит ли обращать внимание на эти цифры?

— Разумеется, нет. Хоккеистам трудно было с ходу перестроиться под требования Воробьёва, ведь он начал проводить занятия иначе, изменил тактику. Повторюсь, для всех назначение Ильи и уход Знарка стали огромной неожиданностью.

— Справится ли Воробьёв с давлением? Всё-таки работа в сборной — колоссальная ответственность.

— Естественно, теперь в случае неудач в него будут лететь все шишки. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Воробьёва же не силком заставили возглавить национальную команду. Его никто не вынуждал, как Зинэтулу Билялетдинова в своё время. Илья мог и отказаться, если бы понял, что не потянет. Ему же предложили возглавить не сборную двора. Он согласился, а значит готов к давлению, которое на него теперь неизбежно обрушится. Да, теперь вся ответственность лежит на Воробьёве.

— Не кажется ли вам, что в штаб следовало включить какого-нибудь опытного специалиста?

— Что значит «включить»? В штабе Воробьёва должны быть те помощники, которых он выбрал сам. Не вижу ничего хорошего в том, чтобы насильно собрать людей из разных команд с разным видением хоккея и объединить их. Итог такой кадровой политики всем хорошо известен по басне «Лебедь, рак и щука». Так работать нереально. Если идёшь в сборную, следует заранее обсудить данный вопрос с руководством федерации, чтобы трудиться бок о бок с соратниками.

— Вы верите в Воробьёва?

— Пока у меня нет к нему никакого отношения. Произошедшее в начале апреля меня удивило. Ничто не предвещало, и вдруг Знарка поменяли за месяц до ЧМ. Хорошо, даже если так, возьмите сложившийся тренерский коллектив и поставьте его во главу сборной, а не выдёргивайте людей из разных мест с надеждой, что они сработаются уже на ходу, а болельщики в очередной раз всё простят. Ведь ради болельщиков всё и происходит. А об этом в последнее время почему-то стали забывать.

«Сборная — не проходной двор»

— Не удивило ли вас, что в заявку национальной команды на ЧМ не попал ни один хоккеист «Ак Барса»?

— Состав — прерогатива тренера, и я не хочу обсуждать этот момент, переходить на персоналии и давать Воробьёву какие-то советы. Я просто не вправе это делать. Но, признаюсь, есть три-четыре хоккеиста, которых, на мой взгляд, следовало вызвать в сборную, проверить в деле. Среди них игроки как «Ак Барса», так и «Салавата Юлаева». И выглядели бы они не хуже некоторых. Но Воробьёв сделал свой выбор, за который отвечает.

А вот что мне так и осталось непонятным — это вызов перед ЧМ в сборную большого числа хоккеистов из НХЛ, которые толком не играли за свои клубы. Возникает вопрос: их что, позвали только за буквы «Н», «Х» и «Л»? Причём людей пригласили, а потом отцепили… Сборная — не проходной двор! Люди за океаном выходили на лёд на пять секунд или вообще протирали штаны на лавке, а уже в национальной команде.

— Стоило вызвать больше хоккеистов из КХЛ?

— Конечно, они бы и к делу подходили ответственнее. Возьмите Знарка, который первые два года во главе сборной набирал молодёжь и всё с ней выигрывал. И сами ребята, получив такое доверие, очень сильно выросли.

— Вызов какого российского хоккеиста на ЧМ удивил вас больше всего?

— Алексея Бывальцева из «Амура». Его, правда, уже забрали в СКА. На мой взгляд, есть люди посильнее. Из НХЛ в принципе позвали всех, кто был готов помочь. Может, по ходу турнира кто-то подъедет из-за океана, как это обычно бывает.

— Отказался сыграть на турнире Сергей Бобровский. Справится ли Василий Кошечкин с ролью «первого номера»?

— С Кошечкиным в воротах сборной будет тяжело. Василий устал, на нём весь сезон висела колоссальная ответственность. Не уверен, что в Дании он сыграет здорово. Но есть ещё два голкипера. Игорь Шестёркин мне вообще очень импонирует. На мой взгляд, он сильнейший в этой тройке, просто в СКА ему не дают играть. Плюс Игорь не по годам уверен в себе.

— Не поможет сборной и Александр Радулов. Насколько он был морально готов сыграть за национальную команду впервые за несколько лет?

— Конечно, он серьёзно усилил бы сборную и здорово бы ей помог. Саша — игрок с большой буквы, величайший хоккеист. А доказывать ему нечего, он давно всем всё доказал.

— Зато в составе есть Павел Дацюк. Хватит ли у 39-летнего капитана сборной сил на ЧМ после изнурительного сезона?

— Паша играет не за счёт физической силы, а за счёт разума, так что всё будет нормально. Дацюк — это столп сборной, он хоккеист совершенно другого уровня. Пока в команде и близко нет человека, способного приблизиться к нему. Как бы сборная ни играла, Паша на льду всегда сильнейший. Он отдаёт всего себя без остатка, но один в поле не воин, хотя Дацюк однозначно будет вести за собой команду и помогать Воробьёву на льду за счёт опыта.

— Хватит ли у российских хоккеистов мотивации и сил на ЧМ после победы на ОИ?

— А почему сил должно не хватить? Что, соперники сыграли меньше? У финнов половина команды из КХЛ. Американцы, шведы и канадцы провели по 100 матчей за сезон. Устали все. Если у кого-то недостаёт мотивации, пусть остаются дома. Вы же едете не мешки грузить, а на чемпионат мира — по сути, это те же Олимпийские игры.

«Канадцы прилетают с жёнами и ходят по барам»

— Как оцениваете состав группы А, в которую попала Россия?

— Чехия, Швеция и Швейцария — соперники серьёзные. С какого места выйдем в плей-офф? Необязательно с первого. Если не выиграем группу, трагедии не будет, пусть даже останемся четвёртыми. Главное — проявить себя в плей-офф.

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— Согласны с тем, что главными фаворитами турнира являются канадцы, которые, как и в прошлом году, привезли на ЧМ достаточно сильный состав?

— Зависит от того, с каким настроем они приедут. Если не будут валять дурака — дадут результат. Но зачастую ведь канадцы прилетают на ЧМ отдохнуть, берут с собой жён, ходят по барам.

— Кого ещё считаете фаворитами турнира, помимо России и Канады?

— Очень сильный состав у Швеции, хотя в заявке «Тре Крунур» хватает молодых дебютантов ЧМ. Да фавориты всё те же: американцы, если не будут валять дурака, как канадцы, финны. У чехов весьма крепкая команда.

— Не считаете, что ЧМ получится даже интереснее Олимпиады в Пхёнчхане? Ведь на Олимпиаду не приехали хоккеисты НХЛ.

— Согласен. Всё-таки приезд хоккеистов из-за океана сделает уровень турнира совершенно иным.

— За какой сборной вам будет интересно понаблюдать на ЧМ, помимо России?

— Буду следить только за Россией. Что мне остальные, я и без того всё о них знаю. Белоруссия? Соседи набрали американцев. Они братья, но хоккей — не их вид спорта.