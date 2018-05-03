IIHF опубликовала начальную заявку сборной России по хоккею на ЧМ

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Международная федерации хоккея (IIHF) опубликовала начальную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Дании.

Как сообщает пресс-служба IIHF, в начальную заявку вошли 17 хоккеистов, в том числе:

— голкиперы Василий Кошечкин, Игорь Шестёркин;

— защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин;

— нападающие Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артём Анисимов, Павел Бучневич.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею планирует заявить на ЧМ семь защитников и 12 нападающих.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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