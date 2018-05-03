Сборная России по хоккею планирует заявить на ЧМ семь защитников и 12 нападающих

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Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что тренерский штаб планирует заявить семь защитников и 12 нападающих на чемпионат мира по хоккею в Дании.

«Мы ещё подумаем, но, скорее всего, будет заявлено четыре тройки и семь защитников. Пока не определились, сколько вратарей будет заявлено», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Он отметил, что сейчас трудно прогнозировать, кто из игроков, выступающих в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сможет усилить команду.

«Мы не знаем, как будет складываться второй раунд плей-офф НХЛ. Для нас самое главное — подготовить тех ребят, которые сейчас в команде», — добавил специалист.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею, заменив Харийса Витолиньша.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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