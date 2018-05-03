Буре: у сборной России хороший состав на ЧМ по хоккею, и ожидания от него тоже большие

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Известный российский хоккеист Павел Буре поделился ожиданиями от выступления отечественной сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе, стартующем 4 мая в Дании.

«Сборная России всегда ставит самые высокие цели на любом турнире. На чемпионат мира едут те, кто хочет, может и кого выбирают тренеры. Так что в любом случае у нас хороший состав и ожидания от его выступления тоже большие. Да, наша команда ещё может усилиться, но уже незначительно. У нас уже есть много ребят, которые хотят и могут играть. Одно-два места в заявке стоит оставить на случай травм», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Также Буре отметил качественный, по его мнению, выбор центральных нападающих, которые выступят в составе сборной России на ЧМ.

«Про Павла Дацюка много говорить не надо. Артём Анисимов, Илья Каблуков, Сергей Андронов давно играют на высоком уровне. Каждый из них привносит в команду что-то своё, выполняет свою роль. Я считаю, что выбор центральных форвардов правильный», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Алексей Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею.

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